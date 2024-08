Los salarios de los docentes universitarios se encuentran en caída, cercanos a tocar niveles del año 2005. Para reclamar por esa situación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) compartió un polémico video donde sugieren que los profesores deberán dedicarse a otros trabajos antes que a la docencia si no se produce una recomposición salarial.

"Salarios dignos para que los profesores pueden estar en las aulas", reza el mensaje al final del video. En las imágenes se ve a un mozo en un bar, que le explica el principio de la palanca a un cliente mientras destapa una botella de cerveza, para revelar que se trataba de un docente que debió recurrir a dicho empleo para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

"Exigimos una recomposición salarial justa para nuestros/as profesores/as y para todo el personal no docente", pidieron desde la institución en la descripción del video compartido en redes sociales.

Desde la UBA reclamaron "salarios dignos para quienes tienen la misión de garantizar una formación de excelencia para nuestros/as estudiantes" y remataron con los hashtags #CuidemosLoQueFunciona y #CuidemosLaUBA.

Por el piso: Advierten que el salario de docentes universitarios caería a niveles del año 2005

Si bien varios usuarios celebraron la iniciativa de la institución, muchos otros cuestionaron el video publicado y apuntaron contra la UBA y argumentando que el mensaje denigraba a otros trabajos, como el de los mozos.

"Mostrar que un docente universitario tiene que 'caer' en un laburo de atención al cliente no es muy distinto a decir que uno 'cae' en la educación pública. Borren esto. Sean dignos. Atte.: una estudiante universitaria, hija de un mozo de clase trabajadora", lanzó una joven que comentó la publicación.

Otros usuarios acotaron: "Estaría bueno no denigrar otra profesión para defender la educación pública"; "El laburo de mozo es más digno que el de profe de la UBA" y "Salario digno para profesores UBA. Para que no tengan que trabajar de Presidente", en referencia al ex mandatario Alberto Fernández.

"¿Para la UBA es indigno trabajar de mozo?¿se creen superiores al resto de la sociedad? El vice rector que amenaza boxear al vocero presidencial o el profesor de derecho acusado de violencia son parte de ese universo de la UBA", añadió otra usuaria como respuesta a la publicación institucional.

Entre los cuestionamientos recibidos también se podía leer: "¿Ser mozo no es digno?"; "Claro, nada más indigno que ser mozo, Verdad?" y "En qué se gastaron el presupuesto que les aumentaron la otra vez? ya se lo patinaron financiando campaña de políticos como en 2023?".

Advierten que el salario de docentes universitarios caería a niveles de 2005

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por su parte, alertó que, de no mediar recomposición salarial importante antes de fin de año, los salarios de docentes y no docentes universitarios caerían a niveles del año 2005.

Los datos corresponden a un trabajo elaborado por Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde destacan que "los salarios reales docentes y no docentes en las universidades nacionales han experimentado caídas mayores a la del promedio del sector público, e incluso a la sufrida por los trabajadores no registrados".

Los trabajadores de universidades nacionales perdieron 25% de su salario en 8 meses, según un informe

"Sin una recomposición significativa de aquí a fin de año la inversión en el sistema universitario, con relación a PBI, caería a valores de 2005", advirtieron los autores.

Los datos surgen en una coyuntura convulsionada en las universidades nacionales que llevan adelante un "plan de lucha" por reclamos salariales. Los gremios universitarios siguen sin llegar a un acuerdo paritario con el Gobierno nacional. Incluso este 12 de agosto realizaron un paro y este martes 13 y miércoles 14 se desarrollan jornadas de visibilización de la protesta. Para los días 20 y 21 de este mes también planean "un nuevo paro de 48hs", según expresaron desde la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) en redes sociales.

