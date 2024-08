Alberto Fernández dijo que Fabiola Yañez tenía un ojo morado por "un tratamiento estético"

En medio de un escándalo mediático y judicial, el ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio respecto a las acusaciones de violencia de género que su ex pareja Fabiola Yáñez formuló en su contra y aseguró que las marcas de ella en la cara se deben a un tratamiento estético y no a un golpe, como ella asegura.

En una entrevista con Horacio Verbitsky, publicada en El Cohete a la Luna, el ex mandatario nacional sostuvo que las imágenes que muestran a Yáñez con un ojo morado son el resultado de una reacción a un tratamiento estético y no de una agresión física.

El ex jefe de Estado afirmó que su ex pareja se sometió a un procedimiento para atenuar arrugas, lo cual, según él, podría haber ocasionado el hematoma visible en las fotografías que han sido ampliamente difundidas por los medios.

"Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?", planteó Fernández y añadió: "¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?".

"Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Estanislao) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido", indicó.

Fabiola Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte de Fernández, según una entrevista que publicó este sábado el portal Infobae este sábado. "Tengo que resguardarme, tengo miedo", afirmó Yáñez.

El juez argentino que lleva el caso, Julián Ercolini, dispuso reforzar la custodia que resguarda a la ex primera dama en Madrid donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación de más de una década con el expresidente.

"Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar", dijo Yáñez refiriéndose a Fernández.

Se trata de la primera entrevista que brinda la experiodista de 43 años desde que presentó una denuncia contra Fernández por violencia de género tras salir a la luz fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro.

"Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara", relató, al tiempo que solicitó que la justicia lo investigue. "Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió", apuntó.

"Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo", dijo Yáñez sobre un video que se hizo público días atrás en el que se escucha la voz supuestamente de Fernández, cuya imagen no se ve, mientras bromea con una joven periodista de espectáculos que bebe y ríe en el despacho presidencial.

Yáñez también aseguró que sufrió "acoso telefónico y terrorismo psicológico" de parte del exmandatario y que no recibió ayuda pese a que "muchas personas" sabían de la supuesta situación de violencia en la pareja mientras ambos convivían en la residencia presidencial de Buenos Aires.

Fernández todas las acusaciones. "La verdad de los hechos es otra", sostuvo a través de las redes sociales.

La justicia allanó la vivienda del Fernández en Puerto Madero y secuestró su teléfono móvil, así como le impuso medidas de restricción como prohibir su salida del país, según fuentes judiciales.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando, ya que el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini llevan adelante la investigación, que se centra en determinar si las lesiones que presenta Yáñez fueron producto de una agresión física por parte de Fernández, un delito que podría tener una pena máxima de dos años de prisión.

Por su parte, el ex mandatario solicitó que el caso sea trasladado al juzgado federal de San Isidro, argumentando que hay un sesgo político en el proceso.

