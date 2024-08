“Por culpa tuya perdí un gobierno”; el hostigamiento de Fernández a Fabiola

La ex primera dama Fabiola Yañez rompió el silencio desde Madrid, en donde reside desde diciembre del año pasado, luego de haber denunciado al expresidente y su expareja, Alberto Fernández, por violencia física y psicológica, denuncia que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Fabiola retrató en la extensa entrevista brindada a Infobae el calvario que sufrió en su vida como primera dama en Olivos junto Fernández, quien la acusaba, entre otras cosas, de que el gobierno del Frente de Todos perdió las elecciones por la “foto de Olivos”. “Por culpa tuya. Perdí un gobierno por culpa tuya. Este gobierno perdió las elecciones por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya”, relató Yañez durante la entrevista.

“... Salieron a echarme la culpa por esas fotos que habían aparecido de golpe, que se habían guardado durante un año. Esto fue todo hecho, obviamente, a propósito. ¿No? Si no, hubiese salido antes. Creían que ganaban las elecciones y perdieron”, explicó Fabiola, quien en varios pasajes de sus declaraciones aseguró sentirse sola y no haber contado con ningún tipo de apoyo ni acompañamiento ni antes ni después de ser primera dama.

Radicada ahora en la capital española junto a su hijo Francisco, de 2 años, y su madre, Fabiola aseguró que nunca quiso exponer a su hijo pero que se vio obligada debido a la causa judicial.

“Estoy pasando un momento como nunca antes imaginé. Por algo que no salió de mí. Que salió a raíz de la consecuencia de una causa”, explicó Yañez, quien además agregó que su denuncia “sale del teléfono de otra persona (Cantero). Yo nunca hubiese hecho una cosa como esta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción”.

En esa línea, la actriz y periodista aseguró que no la “dejaban hablar”. “Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió”, se lamentó. También señaló que la recomendación permanente de los asesores del gobierno en materia de comunicación era la de no responder. “Entonces la gente no conoce mi voz. La gente no conoce mi trabajo, no conoce nada de mí. La gente no me conoció”, explicó.

Fabiola relató que el hostigamiento de Fernández sobre su persona comenzó antes de que él asumiese la presidencia. “La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa”, detalló explicando que progresivamente debió encerrarse cada vez más.

Hubo muchos detalles del tipo de violencia física y del inicio de la violencia física que Yañez evitó detallar por encontrarse dentro del expediente, aunque sugirió que podría haber existido violencia sexual.

En julio de 2023, tomó la decisión de irse a “vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo”. Fabiola detalló que aun en ese dramático contexto intentó ayudar al expresidente evitando que se hiciera pública la ruptura de la relación.

Fabiola volvió a afirmar que pidió ayuda en el Ministerio de la Mujer: “Pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí”, explicó.

Agregó que hay fotos que fueron exhibidas a las funcionarias de turno, aunque no recibió asistencia alguna. Las dos ministras durante la gestión fueron Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina. Ambas, habían negado haber recibido pedidos de ayuda.

Durante la entrevista Yañez aprovechó la ocasión para tomar distancia de la responsabilidad que se le otorgó en la famosa “foto de Olivos”. “Él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis”, dijo y concluyó: “Yo no organicé ningún brindis”.

A su vez, dijo que las infidelidades eran una constante. Que los engaños fueron con muchas mujeres famosas, y que se enteró de muchas de ellas por las fotos y videos que encontraba en el celular que utilizaba para dormir a su hijo.

Fabiola aseguró estar viviendo una vida austera en Madrid, en donde solo tiene ayuda de su propia madre. Además, agregó que tiene temor de circular y que han colocado “inhibidores” en su auto para que no pueda desplazarse libremente.