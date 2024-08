Días después de que Fabiola Yáñez realizara una denuncia por "violencia física y psicológica" contra el expresidente Alberto Fernández, se conocieron públicamente las fotos en las que se ve con golpes en su rostro y uno de sus brazos. En ese contexto, trascendieron detalles de la situación actual de la ex Primera Dama en España, donde se radicó a fines del año pasado.

Según contó Ana Gerschenson, corresponsal de Radio Rivadavia, Yáñez “está sola, perseguida y tiene miedo”, mientras toman viralidad no solo las imágenes, si no también los chats que mantuvo con el ex Jefe de Estado y con la ex secretaria privada de este, María Cantero, a través de los cuales se inició la denuncia por violencia de género. Las conversaciones fueron analizadas en el marco de la causa de los Seguros, donde Fernández está imputado.

Qué se dijeron Luis D'Elía y Alberto Fernández tras el brutal mensaje del dirigente piquetero al expresidente

La periodista comentó que la pareja presidencial se instaló en diciembre en Madrid, después de que finalizara el mandato del referente de Unión por la Patria. "Vino primero Fabiola Yáñez, en el barrio de Salamanca, es como una especie de Recoleta (en la Ciudad de Buenos Aires), donde hay todas marcas de lujo", señaló.

"Se los vio abriendo una cuenta en el Banco Santander. Cuando eran pareja también comiendo y celebrando la noche vieja en el Four Season, que está mil euros el cubierto”, fueron algunos de los detalles que brindó sobre una vida que quedó en el pasado, ya que Gerschenson sostuvo que después de la acusación "todo cambió".

"Esto se rompió cuando se supieron de estas denuncias y de las fotos que se filtraron. Hoy se la ve recluida en este departamento”, aseguró.

Las fotos de Fabiola Yáñez con golpes que se difundieron.

Este jueves, Yañez solicitó un recambio en sus custodios. Los primeros fueron designados por la administración de Unión por la Patria, por lo que la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, enviará dos efectivos de la Policía Federal.

La corresponsal de Alpha Media en Madrid comentó que los agentes estarán llegando "entre hoy y mañana", aunque la gestión entre las administraciones de Argentina y España no serían fáciles. "Se complica un poco porque no hay buena sintonía entre el gobierno de Milei y el de Pedro Sánchez para poder coordinar cuestiones de seguridad”.

"Bullrich está enviando a dos policías, porque Fabiola no confía. Está muy asustada y perseguida, tiene miedo de que alguien pueda filtrar información. No está asustada por su vida sino por su seguridad porque fue todo tan violento”, añadió.

Los viajes de Alberto Fernández y el entorno de Fabiola

En ese sentido, la periodista indicó que la actriz se encuentra bastante sola en Madrid, acompañada por su madre, y dijo que el dirigente peronista había estado hace un mes en la capital española. "Tuvo una entrevista con la televisión local para hablar de Milei que cuando vino a España hizo mucho ruido y hay mucho enfrentamiento ideológico con Pedro Sánchez”, precisó.

Sobre el paso de Fernández en el país europeo, sostuvo que no todo fueron buenas noticias: “Cuando vino iba a ser asesor de Pedro Sánchez, no lo consiguió. Iba a dar clases en la Universidad Camilo José Cela y tampoco lo consiguió".

Alberto Fernández.

"De hecho iba y venía de Madrid por el tema de la jubilación de privilegio”, agregó sobre los haberes que logró que la ANSES aprobara para percibir por su gestión como Jefe de Estado.

También contó que Fernández brindó otra entrevista a un medio español, que aún no fue publicada, mientras que su esposa se mantiene recluida en su casa de Salamanca, con su hijo Francisco.

“La última aparición pública fue en rastro, que es un mercado de San Telmo, y estaba sola, preguntando por libros antiguos y cuadros. Pudo salir porque estaba la madre con ella, ese es su entorno. Pero amigos no”, cerró.

