Milei con Ayuso en Madrid: el gobierno de Pedro Sánchez habló de "medalla fake"

El presidente Javier Milei arribó a España este viernes y fue condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña, distinción que le entregó la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso. El gesto no pasó desapercibido en el gobierno de Pedro Sánchez, enfrentado con la administración libertaria, que a través de su vocera cuestionó a ambos mandatarios.

“Se ve muy claramente cuál es su concepto de la institucionalidad, de la lealtad y del patriotismo, al ir corriendo a imponer una medalla fake a quien insulta a España y a sus instituciones, se salta claramente cualquier barrera de lealtad y de institucionalidad”, cuestionó este 21 de junio Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz presidencial.

No fue la única crítica: el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, puso la lupa sobre el tipo de visita de Milei, otras veces discutido en Argentina por la cantidad de horas de vuelo que suma y los eventos a los que concurre. "Sin duda se trata de una visita privada, no hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora en esa visita", manifestó.

Encuentro entre Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso

El problema entre ambos presidentes no tuvo punto de retorno desde que Milei calificó de corrupta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. El conflicto diplomático escaló tanto que incluso España retiró a su embajadora de Buenos Aires.

No fueron los únicos cuestionamientos que sufrió Milei. La vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuestionó la condecoración a Milei alegando que "dilapida" todos los derechos sociales de Argentina. "Esto es lo que está haciendo el PP (Partido Popular) en nuestro país, premiar a quienes conducen a la desigualdad y a la pobreza en Argentina, a quienes están practicando las políticas del dolor", sostuvo la funcionaria.

Este jueves, antes del encuentro Milei-Díaz Ayuso, la diputada de la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, dejó abierta la posibilidad de judicializar la entrega de la medalla. "No vamos a dudar en hacer todo lo necesario para que Milei no sea reconocido por el pueblo madrileño", sostuvo la referente de la agrupación Más Madrid.

Milei le habló a los "boluprogres" en medio de nuevas críticas al gobierno de Pedro Sánchez

En redes sociales, expresó: "Hemos exigido explicaciones a la señora Ayuso sobre la entrega de una medalla a Milei. Ayuso es adepta de la internacional del odio y no podía perderse una foto con su representante en Argentina".

Milei y su encuentro con Isabel Díaz Ayuso

Luego de haber aterrizado este viernes en Madrid, el mandatario se reunió con la presidenta de la Comunidad, quien lo condecoró con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña.

Allí no perdió la posibilidad de cuestionar a Sánchez y al socialismo: “Les quiero compartir una frase de Mises. Dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo. Y Hayek dice que si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas. Parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con Pedro Sánchez que, evidentemente, a pesar de haber estudiado economía no entendió o le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles", disparó.

A Pedro Sánchez “no le consta” la visita de Javier Milei a España, pero pidió “respeto”

Este viernes el jefe de estado también será galardonado por el Instituto Juan de Mariana en la Cena de la Libertad.

