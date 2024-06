Bregman se burló del acto de Milei en Rosario y Villarruel la cruzó: “Vos no tenés autoridad moral”

La exdiputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se burló de la escasa convocatoria que tuvo el acto realizado por el presidente Javier Milei este jueves en Rosario. “Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar”, dijo en redes sociales y la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a cruzarla, desatando un fuerte intercambio.

“Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el presidente. Vos no cantás el Himno pero sí cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos”, alegó la vicepresidenta, haciendo referencia a una declaración de la abogada de 2011, cuando en un debate explicó: “Los que venimos de la tradición de izquierda no cantamos el himno y respetamos a todo el pueblo trabajador que así lo hace y se siente identificado con sus estrofas”.

La exdiputada (quien, por el sistema de rotación de su partido, le cedió su banca a Vanina Biasi) analizó: “Lo dicho por Villarruel suena a ‘zurda apátrida’, muy usado por la dictadura, cuya obra económica —mientras torturaban y asesinaban—, incluyó la entrega total del patrimonio nacional y el endeudamiento externo feroz. Milei y ella quieren completar su obra. Callate, Villaruel”, espetó.

Más tarde, en entrevista con C5N, Bregman se sorprendió de que la vicepresidenta le achacara “autoridad moral”, en consideración de sus declaraciones negacionistas y por su apoyo al golpe de Estado en Bolivia de 2019. “Me molesta mucho que se haga la que defiende la Patria y la Nación”, despotricó.

“Yo le encuentro dos explicaciones a que quiera tomar esa postura: se enojó porque yo dije que tuvieron que llevar milicos para rellenar el acto porque es el segundo acto que fracasa, después del de 25 de mayo en Córdoba, y otra cosa es que está muy enojada porque ella se presentó como querellante en la causa de Servini de Cubría, con un escrito donde pedía que se intervengan los teléfonos, y logramos la libertad de la mayoría de los detenidos. Dejaron a cinco personas para no hacer el papelón de reconocer que la causa estaba totalmente armada en el escritorio de Patricia Bullrich. Es una discusión por el nivel de autoritarismo que ella quiere”, ahondó Bregman.

Este martes 18 de junio la jueza María Servini resolvió la liberación de 11 de los manifestantes que la policía detuvo mientras el Senado trataba la ley de Bases y el paquete fiscal. La magistrada dictó la falta de mérito de los investigados, mientras aún quedan cinco imputados. Cuando ocurrieron los incidentes, el Gobierno tildó a los manifestantes de "terroristas" y los acusó de haber intentado "perpetrar un golpe de Estado".

