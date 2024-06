La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezó este lunes el acto de homenaje al General Martín Miguel de Güemes en Salta, junto al gobernador local, Gustavo Sáenz. Sin embargo, todo quedó teñido de tensión libertaria, cuando diez diputados abandonaron el acto, ofendidos por el discurso del mandatario local, al que definieron despectivamente como “manifiesto político”.

Villarruel no sólo fue parte de la ceremonia, sino que también participó del desfile montada a caballo, vestida de gaucha. Antes, la vicepresidenta asistió a la tradicional Guardia Bajo las Estrellas y a una misa en la Catedral de la ciudad de Salta, según informó el periódico El Tribuno. En el encuentro también estuvieron otros gobernadores del norte, como Carlos Sadir, de Jujuy, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

En ejercicio de la presidencia, Villarruel recibió de los cinco gobernadores el "Pacto de Güemes", un documento por el que los mandatarios le reclaman al Gobierno una propuesta sobre el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y un proyecto referido al Corredor Bioceánico. Si bien algunos funcionarios interpretaron que se trataba de una crítica hacia la gestión libertaria, el documento indica que la situación actual se debe “a la aplicación de políticas erradas y desaciertos de distintos gobiernos”.

Gustavo Sáenz, en su discurso, resaltó la figura de Güemes como héroe nacional y destacó la visita de Villarruel como muestra de reivindicación de su legado y también de la memoria. "No sólo reivindica su legado, sino que también honra la memoria del único general que sacrificó su vida en batalla defendiendo los intereses de Argentina", argumentó el mandatario.

Por su parte, Villarruel, que fue consultada por la ley de Bases, limitó sus comentarios a su visita. Por su voto de desempate, la titular del Senado viene de ser la protagonista en la votación en general y particular del megaproyecto que, junto con el paquete fiscal, obtuvo la luz verde de la Cámara alta —con algunas derrotas para oficialismo— y se apronta a ser tratado por Diputados.

Pacto de Güemes: polémica con el desplante de los diputados libertarios

Un grupo de diputados libertarios, que fueron invitados por la Gobernación, se retiraron del lugar antes de la firma del Pacto de Güemes. Se trata de un documento que analiza la actual situación de la Argentina y propone, entre otras cosas, la reactivación de la obra pública en el norte. Ante la lectura del texto, diez representantes provinciales en la Cámara de Diputados dejaron el lugar.

Los legisladores que estuvieron presentes y se retiraron fueron Carlos Zapata (Salta), María Emilia Orozco (Salta), Julio Moreno (Salta), Manuel Quintar (Jujuy), Gerardo Huesen (Tucumán), Nicolás Mayoraz (Santa Fe), Florencia Klipauka (Misiones), Álvaro Martínez (Mendoza), Lorena Villaverde (Río Negro) y Alida Ferreyra (CABA).

“En el acto que conmemora el paso a la inmortalidad de nuestro héroe patrio, el General Martin Miguel de Güemes, gloria y orgullo de Salta y de la patria toda, lamentamos el uso político, mezquino y vanidoso de Gustavo Sáenz leyendo un manifiesto político. Un manifiesto político que nada tiene que ver con nuestro héroe y con su gesta para la patria”, sostuvo Carlos Zapata a través de su cuenta en X (Twitter).

“Lamentamos que, a 40 años de la democracia, todavía se mancillen nuestras banderas y símbolos. Como diputados de La Libertad Avanza representando el pueblo de la Nación nos vimos en la necesidad de retirarnos, para no avalar con nuestra presencia el escándalo de prácticas políticas que nuestro pueblo no merece y no avala”, continuó el diputado salteño.

“No es la primera vez que el Sr. gobernador utiliza estas prácticas. Ya lo hizo antes, cuando invitó al entonces presidente Alberto Fernández en el bicentenario de la muerte del General, ocasionando disturbios y la escandalosa salida de los gauchos de Güemes, algo inédito en Salta”, concluyó el diputado libertario.

Por su parte, María Emilia Orozco argumentó que “los diputados de LLA nos vimos forzados a retirarnos del acto en honor al Gral. Güemes ante la actitud irreverente del gobierno de Salta y gobernadores aliados, quienes hicieron uso político del acto, adjudicando los males de la política tradicional al gobierno de Javier Miilei”.

El gobernador respondió a las acusaciones también en redes, detallando que “el Pacto no aborda cuestiones políticas, sino lineamientos que son irrenunciables e innegociables para el futuro y el progreso de Salta. El momento es ahora para pelear todos juntos por lo que nos corresponde logrando reivindicaciones históricas para Salta y el Norte Grande”, convocó.

En ese mismo sentido, en el equipo de Villarruel le quitaron dramatismo a la acción y aclararon que la vice se quedó porque era un "homenaje a Güemes, al pueblo salteño y porque la institucionalidad excede a su persona". "Fue en representación del Senado y como vice de los argentinos. El contenido del Pacto de Güemes es público y son pedidos y visiones históricas de Salta y del norte", acordaron en comunicación con Noticias Argentinas.

Fragmento del Pacto de Güemes

“Ante la grave situación por la que atraviesan el País y la Provincia de Salta debido a la aplicación de políticas erradas y desaciertos de distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años que llevaron a un aumento de los niveles de pobreza, la caída de la inversión y el crecimiento económico en el norte del país; los abajo firmantes, representantes de distintas instituciones sociales, económicas y políticas de la Provincia, como también del Estado Provincial, respetando la autonomía de cada una de ellas, así como también la diversidad de sus pensamientos, queremos manifestar nuestras coincidencias en relación a la necesidad de inversiones en infraestructura financiadas por el Estado nacional.

Es por este motivo que declaramos:

Que razones de profunda raigambre histórica vinculan a los habitantes de esta tierra con el federalismo y el desarrollo en paz.

Que por este motivo hemos escogido para la firma del presente la fecha del 17 de junio, que no es una fecha más en el calendario de la historia argentina, sino el día en el que todo el país recuerda el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, un salteño que se entregó en cuerpo y alma a la tarea de construir una Nación libre, justa y equilibrada.

Que esta generación de salteños no puede mostrarse indiferente frente a estos desafíos que hoy enfrentamos y debe escuchar con atención el clamor de nuestros conciudadanos para que nos pongamos de acuerdo en la búsqueda de soluciones a los problemas que a todos nos afligen.

Que las obras prioritarias detalladas de caminos, infraestructuras productivas o escuelas nos acercan al progreso como el corredor bioceánico que tiene un lugar sobresaliente en el plan estratégico provincial.

Que quienes aquí adherimos, no lo hacemos en nombre de ningún partido o sector político. Lo hacemos por Salta y por el País".

