El diputado de LLA, Carlos Zapata, explicó que su propuesta sobre las tabacaleras es que la alícuota fuera del 75% y que exista un impuesto separado y fijo sobre cada paquete de cigarrillos, con el fin de que “se mueva el mercado en relación de precios, demanda y la introducción de contrabando". "Una vez sancionada y promulgada la Ley Bases, lo pondré a consideración de mis pares para lograr el apoyo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Zapata es diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve al Congreso? Diputados dió media sanción para el aumento jubilatorio, ¿Qué puede pasar ahora?

Hay que evaluar lo que puede pasar siempre dentro de las reglas institucionales. Ahora pasa al Senado, la cámara revisora podrá aceptar el proyecto, introducir modificaciones o rechazarlo, son las tres posibilidades. En el caso que aceptase pasa al Poder Ejecutivo, podrá promulgar o vetar total o parcialmente, en caso de que tenga modificaciones vuelve a Diputados, que con la misma proporción podrá insistir en el texto original o aceptar las modificaciones. Y si es rechazada por el Senado se archiva y no se vuelve a tratar en el proceso legislativo.

AG:¿Complica cuando Milei califica a los diputados como “ratas” y “degenerados fiscales”? ¿Eso no tiene un efecto contrario e intensifica la oposición del Congreso?

No lo creo, somos todas personas maduras. El término “degenerado fiscal” yo lo interpreto a la luz de algo que se sale de lo que es el manejo de la cuenta pública, o de lo que es correcto. Es una degeneración en el tratamiento de lo fiscal, volcarse a aumentar el gasto cuando no hay de donde sacar es una degeneración en el manejo de la cuenta pública. Cada cual lo debe interpretar conforme a como lo escuche o lo sienta.

El Presidente tiene sus modos, yo lo conozco desde el año 2016, y siempre tuvo una personalidad similar. Tiene una forma de decir las cosas que a algunos le irrita y a algunos no tanto, lo toman como viene y ponen más atención en los hechos que en los dichos.

AG: ¿Le gustó la declaración del Presidente en la entrevista con la periodista estadounidense, donde se auto percibió como un “Terminator que viene del futuro”?

Yo no ví Terminator. Si la pasan la agarro empezada y no la entiendo.

AG: ¡No! ¡Es una gran película! Ahora la producción se la va a mandar para que la vea completa…

Y bueno, nosotros somos Zapata con Z, estoy a lo último del abecedario casi siempre.

El conflicto con la Tabacalera Sarandí

Claudio Mardones: ¿Cómo va a impactar la decisión legislativa de que la Tabacalera Sarandí pague los impuestos que no había pagado?

El pronunciamiento de la Corte debe ser acatado, yo respeto a la República y a las instituciones, y la Corte es la intérprete final del sentido de la constitución, por eso todo lo que establece es una norma.

Yo no entiendo mucho de derecho procesal, pero sí entiendo que la Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo, sino que suspendió una medida que imposibilitaba que la Tabacalera Sarandí no depositara hasta que tuviese el fallo definitivo. Pero veamos qué es lo que pasa para adelante.

Lo que se trató en Diputados elimina el impuesto mínimo y establece una alícuota del 73%. Suponiendo que la Corte finalmente diga en su fallo que el impuesto mínimo es constitucional. El lobby Massalin, con el lobby de los productores de Salta, han renunciado con el proyecto que impulsaron y apretaron a Diputados para que salga a dejar de cobrar el mínimo. Entonces, ¿dónde está la mejora que puede tener la recaudación pública o el ingreso a los productores? No hay, pareciera que a los muchachos los han criado con leche guardada.

Segunda situación, la Corte falla declarando la inconstitucionalidad, el 73% contra el 70% solo implica un crecimiento del 10%, o sea, si estabas cobrando 10 pesos, cobras 11. No es nada, es una gota en el océano, ha caído la venta de cigarrillos, hay un desplazamiento más barato.

A mí me acusaron de operar para la Tabacalera Sarandí, pero mi propuesta era que la alícuota fuera 75%, y que exista un impuesto separado y fijo sobre cada paquete de cigarrillos. Es la única forma de que se mueva el mercado en relación a los precios, la demanda y la introducción de contrabando, de tratar de mantener los niveles de recaudación y establecer un piso, y poner una alícuota variable en función del precio que elevará a los niveles que ya pagábamos los argentinos, al menos hasta el año 2017 que fue cuando apareció Massalin.

La decisión no fue estratégica, fue guiada por el lobby de Massalin y orientada a crear condiciones que le mejoren su carácter de competidor del mercado. Yo no me voy a meter en el mercado, pero hay cuatro cosas que se pueden decir. Primero recomponer el ingreso para contribuir al déficit cero de los impuestos nacionales, mejorar la coparticipación, mejorar el ingreso del productor, y tener precios razonables para que no nos tomen como incumplidores de los acuerdos en materia de control de tabaquismo.

CM: ¿Cree que esta discusión va a volver a aparecer?

No lo sé, yo estuve hablando con algunos senadores y les parecía razonable la tasa del 75%, pero no creo que se impulse eso. Muchos de ellos hablaron sobre el borrador de mi proyecto, que una vez sancionada y promulgada la Ley Bases, lo pondré a consideración de mis pares para lograr el apoyo.

Hay otra forma de recomponer la recaudación tributaria en materia de impuesto de los cigarrillos que por ahí nos perjudica a las provincias, que es aumentar el impuesto de emergencia que se creó con una tasa de 21% y que podía bajarse hasta el 7% hasta una modificación del año 2017. Si usted aumenta esa tasa, esa tasa no es coparticipable y no forma parte de la base de cálculos dataset, porque el Estado Nacional tiene el recurso para recomponer la recaudación que se pierde al eliminar el impuesto mínimo, que puede tener fallo favorable, y si tiene fallo desfavorable habría que ver la forma de establecerlo, porque nosotros tenemos que buscar cumplir con los acuerdos internacionales.

Todo es muy raro y muy loco, yo no alcanzo a entender por qué el ataque despiadado hacia mi persona por querer que el productor reciba más en el bolsillo y mejore la recaudación coparticipable. Es toda una instalación y un lobby, por eso presenté la cuestión de privilegio. Voy a seguir el expediente, porque es muy sospechoso que al momento que yo anuncié que iba a impulsar mi iniciativa y me negaba a acercar posiciones, empezó un ataque despiadado hacia mi persona tratando de desprestigiarme, tratándome de coimero sin ningún tipo de elemento sustantivo que respalde tales aseveraciones, siendo que objetivamente, desde el principio de la aparición de la Ley Bases, yo venía enviando a todos los funcionarios del Estado mi propuesta de elevar la tasa y el impuesto fijo, cosa que casualmente no está de acuerdo con los intereses de la Tabacalera Sarandí ni Massalin, corresponde a los intereses del fisco nacional.

El destino de esto es que nosotros como LLA no vamos a trabar la sanción definitiva de la ley.

