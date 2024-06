Día 180: El Terminator de Villa Devoto

"Es un tiempo realmente muy singular el que estamos viviendo. Javier Milei está en modo ‘topo que viene a destruir el Estado’, algo muy representativo por parte de un mandatario que llegó a ser presidente y vino a destruir el lugar en el que está”, expresó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 7 de junio de 2024.

Ayer, en una entrevista a un medio extranjero, Milei se comparó con Terminator. Veníamos acostumbrados a que invoque figuras bíblicas, ya se había comparado con Aarón y decía que su hermana era Moisés, pero actualmente no hay una cuestión bíblica, sino que, al parecer, viene del futuro.

“No hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, algo así como la historia de Terminator. De hecho, Schwarzenegger es libertario”, aseguró el presidente Javier Milei en la entrevista a la periodista estadounidense Bari Weiss

¿Qué batallas da este Terminator libertario? Una fundamental y sustancial, tiene que ver con uno de los temas de la semana, Capital Humano.

El talón de Aquiles del Gobierno, lo decía Jorge Fontevecchia en la apertura de ayer, es lo que sucede con Capital Humano y la reacción de Diputados aprobando esta movilidad jubilatoria en contra de lo que quería el Ejecutivo.

En esa misma entrevista, Milei, dijo que ama “ser el topo dentro del Estado”. “Soy el que destruye el Estado desde adentro, es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado, y yo lo odio tanto que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias e injurias, tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos, que son mi hermana, mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado”, declaró el Presidente y dejó una de las tantas polémicas en un tono hiperactivo de un presidente que odia el lugar en el que está. Es un tiempo realmente muy singular el que estamos viviendo.

El Gobierno reiteró el respaldo "total" a Pettovello y adelantó que "una mujer" reemplazará a De la Torre

Sin lugar a dudas, Capital Humano fue uno de los temas de la semana por el escándalo con la comida y las cuatro áreas fundamentales que ocupa, lo que antes era Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social, Educación y Cultura están bajo el mando de Sandra Pettovello y con graves problemas de gestión.

Pettovello está en el centro de la escena, Javier Milei no le suelta la mano y asegura que la va a defender ante las “operaciones” que está sufriendo.

“Acabamos de hacer un tremendo ajuste y solo tenemos reclamos del plano social a los gerentes de la pobreza”, aseguró el Presidente, y agregó que Pettovello está haciendo “una enorme tarea” y fue muy “torpedeada” en los últimos días.

Javier Milei ubica a Sandra Pettovello como la líder de la lucha contra la corrupción y asegura que la están operando para intentar bajarla.

Sin embargo, se trata de una ministra que quedó en el centro de dos escándalos paralelos, por un lado, el reparto de comida que finalmente la justicia le ordenó repartir y, por otro, escándalos de corrupción. Un dardo y una bala que le entran fuerte al gobierno de Milei, que tiene como uno de sus principios, justamente, terminar con la corrupción

La realidad es que, posiblemente, si el apellido no fuera Pettovello, ya hubiera salido eyectada de su lugar, como pasó con el ahora ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien tuvo que renunciar. Pero, Pettovello tiene una relación personal muy especial con el Presidente y esto está relacionado con sostenerla en su cargo, de una manera tal que hasta una de las voces que menos se escucha, aunque es una de las personas que tiene más poder en la Argentina, la defendió: “Pettovello es una de nuestras mejores ministras”, aseguró Karina Milei, hermana del mandatario argentino y secretaria de la presidencia.

Crisis en Capital Humano: hay terror en las filas libertarias por operaciones internas con los contratos

El Ministerio de Capital Humano ha sido sin lugar a dudas uno de los principales focos de conflicto en este Gobierno, especialmente por dos motivos. Primero se le da una tarea muy pesada donde tiene cuatro Ministerios a su cargo, una manera del presidente de decir que pasaron la motosierra por los Ministerios y dejaron esto: un mega Ministerio a cargo de una persona que no tiene experiencia en la gestión pública. El segundo de los motivos es que estas áreas son uno de los principales objetivos de la motosierra, se ha recortado en gasto social, en educación y en cultura. En el área de trabajo se han establecido topes a las paritarias y se fomenta una reforma laboral que plantea avanzar contra derechos adquiridos.

Capital Humano bajo asedio: contratos truchos, interna en llamas y falta de gestión

Los conflictos de Pettovello en seis meses de gestión

A una semana de asumir, el 18 de diciembre, la ministra tuvo una primera cruzada contra los movimientos sociales. En este caso, mediante un mensaje grabado donde aseguraba que defienden a quienes necesitaran asistencia e informó que “quienes hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, y allí indicó que comenzarían a auditar a todas las organizaciones sociales que entregaran planes e iniciarían un proceso para eliminar la intermediación.

Y agregó una frase que dijo el presidente Javier Milei apenas asumió el 10 de diciembre, y fue uno de los caballitos de batalla en los primeros meses de este gobierno: “El que corta no cobra”. Esa fue la advertencia a los piqueteros y una de las primeras batallas de esta gestión.

El 1 de febrero de este año hubo una larga fila de gente frente al Ministerio para que Pettovello los atienda, después de los dichos de la ministra asegurando que atendería a quienes tuvieran hambre y no a los intermediarios. “¿Tiene hambre la gente? Voy a atender a cada uno que tenga hambre, no a los intermediarios”, aseguró Pettovello en medio de una protesta. Cuando, a los días, hubo una reacción y la gente fue a hacer fila, por supuesto que Petovello no atendió. Esto tiene que ver con la parte que cubría el Ministerio de Desarrollo Social, y de la que hoy no pueden hacerse cargo.

Riesgosa sobreactuación de Milei con Pettovello

Pero no solo hay fallas en la parte social, sino que además gestionan lo que era el Ministerio de Cultura, y allí también hay conflictos muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el cine. Actores, como Darín, han salido a protestar porque el cine es uno de los sellos de la Argentina, y cuenta con películas reconocidas internacionalmente, desde “La historia oficial” hasta “El secreto de sus ojos”.

El problema es fundamentalmente con el INCAA, instituto que posibilita el trabajo de la gente de la cultura. Uno de los que salió a defender fuertemente el proceso del cine fue uno de los actores más reconocidos de la Argentina, LeonardoSbaraglia, quien estuvo en alguna de las manifestaciones frente al cine Gaumont para defender la cultura de la motosierra de Javier Milei y la mano de Sandra Pettovello. “Están dejando morir una industria que funciona”, expresó el actor en defensa del emblemático edificio.

El Gobierno y las universidades acordaron un aumento del 270% para el presupuesto de funcionamiento

Desarrollo Social, Cultura y otro de los hitos de estos meses, Educación.

El recorte a la universidad pública produjo la protesta más importante de estos meses en contra del gobierno de Javier Milei, donde millones de personas salieron a la calle, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, y eso hizo retroceder la decisión de no darle el presupuesto a las universidades. Finalmente cedió el Gobierno y se está negociando lo que tiene que ver con el presupuesto universitario.

En ese 23 de abril, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), afirmó que “nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales”.

Quién es y qué piensa Julio Cordero, el nuevo secretario de Trabajo que se opone a la disminución de la jornada laboral

En el plano del trabajo, el secretario de Trabajo, Omar Yasín, salió eyectado, acusado de ser el responsable de los aumentos de sueldo que tuvieron los ministros y el propio presidente, quien se enteró por televisión en una entrevista que estaba dando Milei. Si bien, se sabe que no fue el responsable de que hayan sucedido estos aumentos de sueldo a presidente y ministros, fue quien pagó las culpas.

La ministra no habla públicamente, pero Leila Gianni, secretaria legal del Ministerio, es la voz de Pettovello. No sólo que la ministra no habla, sino que ni siquiera quiere que se le acerquen los periodistas. Cuando asumió Guillermo Francos como jefe de Gabinete, se armó el cafecito en la esquina de Casa de Gobierno para tener la foto de la renovación del gabinete. Estuvo presente Sandra Pettovello, y su seguridad maltrató a un cronista de C5N, Lautaro Maislin, quien quiso acercarse y hacerle una pregunta cuando estaba por subir a su auto, pero solo recibió empujones por parte de un seguridad de la funcionaria.

Sandra Pettovello fue convocada a Diputados para dar respuestas sobre el escándalo de alimentos almacenados

Sandra Pettovello, la Ministra más defendida por los hermanos Milei en estos seis meses, está en el ojo de la tormenta del Estado que viene a destruir el Presidente, que se auto percibe como un Terminator que viene del futuro para arreglar lo que está mal.

