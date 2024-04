Mirtha Legrand: “Hablé con el presidente del INCAA y me dijo que no lo van a cerrar ni tampoco al Gaumont"

Mirtha Legrand aseguró que habló con el nuevo director del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), Carlos Pirovano, y que le aclaró que la entidad no cerrará. Este diálogo se dio en el marco de la cena de la Fundación Libertad del pasado jueves 25 de abril. "Anoche me vino a saludar el nuevo director del INCAA y me dijo que no cierra el INCAA ni el Gaumont y creo que tampoco cierra la escuela de cine", dijo la diva a un móvil de LAM.

"Esto es una novedad que les doy, eh. Todo eso es obra de José Martínez Suárez, mi hermano. Así que me dieron una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad”, continuó Legrand. La conductora fue una de las voces que se manifestó en contra de la posibilidad de recorte en esas áreas de la producción audiovisual.

“Hay que opinar, hay que atreverse a opinar”, sostuvo Mirtha respecto al impacto que tuvieron sus palabras. “Siento mucho apoyo y mucho cariño de la gente, yo no hago política, yo hago mi trabajo. Muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”, continuó.

Luego el movilero le preguntó sobre la defensa que hizo Guillermo Francella del gobierno del presidente Javier Milei y la crítica de otros actores como Pablo Echarri, María Valenzuela y Julieta Zylberberg. “No hay que mezclar la política con el trabajo. No es beneficioso, no es bueno para nadie. Francella es un hombre encantador, es un gran actor. Es su forma de pensar y hay que respetarlo”, manifestó.

También se expresó respecto a la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública que se realizó el pasado martes: “La marcha fue impresionante. Nunca vi tanta gente en la Argentina, nunca, nunca. Es la primera vez... Mire que yo he visto todas las marchas, todas las concentraciones, de todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro... Nunca vi tanta gente, fue impresionante”.

Por último, fue consultada sobre qué le aconsejaría a Milei y señaló: “Que preste atención, sobre todo a la gente que pasa hambre, que ahora no van a tener trabajo. Miles de personas sin trabajo. ¿Qué se hace con toda esa gente? Hay que pensar qué va a suceder. Creo que estamos pasando un momento muy bravo, que también el gobierno sabe que es difícil. Anoche lo dijo el presidente”.

Las críticas Mirtha Legrand sobre una actitud de Milei

Legrand calificó de “desagradable” y “ridícula” la actitud del presidente Javier Milei, quien ante sus críticas por el proyecto de cerrar el emblemático cine Gaumont, compartió una publicación en redes que proponía que la diva comprara la histórica sala del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El presidente retuiteó la publicación de un periodista y politólogo que sugería: “Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

Luego, en una entrevista telefónica con Diego Pérez en el Canal de la Ciudad, la conductora respondió a la sugerencia del presidente. “No corresponde. Fue una opinión, simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo. Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable. No dije nada malo”, manifestó la conductora.

"Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", había dicho en su programa "La noche de Mirtha"."¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine también. Es terrible", lamentó. "Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo", expresó Legrand. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, pero insistió en que la solución "no puede ser el cierre" del Gaumont.

RB / Gi