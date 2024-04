Hacia un parate absoluto en la industria cinematográfica

Como una estocada final al corazón del Incaa. Así se vivió la noticia del cierre del área de Fomento, conocida el jueves pasado.

Esta medida se suma al desfinanciamiento de los festivales, a la revisión de los espacios Incaa en el país, al recorte de personal y a una larga lista de etcéteras.

A partir de ahora ya no hay dónde presentar nuevos proyectos para realizar películas, aquellos proyectos que habían sido presentados pero que no habían sido declarados de interés por el organismo fueron desechados y las películas que habían sido declaradas de interés pero que no tenían aún firma de la presidencia, quedaron en un limbo.

El especialista en economía y actual presidente del Incaa, Carlos Pirovano, ha dicho que “hay que hacer borrón y cuenta nueva” y con ese espíritu le ha puesto un freno a toda la actividad audiovisual en el país.

Sucede que, si bien algunas provincias cuentan con fondos de fomento, como es el caso de Córdoba a través del Polo Audiovisual, lo cierto es que estos programas locales funcionan como complementos y se articulan con el Incaa, pero no pueden sostener el 100% de las producciones.

“Las pocas películas que se están haciendo o tienen mucho dinero de afuera o ya tenían el presupuesto asegurado. Yo en este contexto no arrancaría un rodaje”, dice a PERFIL CÓRDOBA Antonio Pita, de Prisma Cine.

En función de las reuniones mantenidas con Pirovano, Pita advierte que aún no está muy claro cuál es el plan de fomento que pretenden elaborar pero que los han invitado a acercar ideas y propuestas. “Muy probablemente cambien la financiación a créditos con tasas subsidiadas, pero es muy pronto para saber cuáles serán las condiciones. En teoría, lo que se viene es otra línea de concursos que, en principio, sería más o menos fuerte para el cine independiente y una línea de ventanilla continua de coproducciones para producciones grandes. Desde la Cámara de Córdoba estamos trabajando en propuestas para acercarles, basados en los programas que hay en España y Uruguay, que mezclan concursos con cash rebate y donde la cosa funciona. Pero no sabemos si van a tomar algo de lo que propongamos. Sí sabemos que si les proponemos que pongan un impuesto a las plataformas para mantener el plan de fomento y hacerlo más inclusivo, no lo van a aceptar”.

Apelando al ingenio. Con un clima que ya empezaba a enrarecerse, en octubre del año pasado Rosendo Ruiz empezó a filmar ‘La zurda’, una película del estilo de ‘De caravana’, popular y cuartetera. “Llegamos hasta el montaje de la película y ahora, a hacer la plancha junto con todo el cine argentino porque el Incaa está frizado. Desde diciembre teníamos que recibir pagos y no los recibimos, en administración nos dicen que está todo listo, el Incaa tiene la plata pero hay órdenes de que no sale un peso para nadie”, señala.

El plan previsto era estrenar la película a mitad de este año pero la situación actual los ha obligado a posponer el estreno y evaluar la preventa de la película en algunas plataformas para poder terminarla.

Mientras tanto, el cineasta pone la energía en otros proyectos. “Estamos haciendo una película muy económica, más de batalla, con cámara en mano y usando la luz disponible. Se pueden hacer buenos laburos también trabajando esa estética más sucia”, dice.

El proyecto tiene como título provisorio 'Apatía' y tiene que ver con estos tiempos. “El protagonista va a ser un empleado de comercio o estatal que de pronto se queda sin trabajo y se la tiene que rebuscar. Estamos armando el guión todavía pero tiene mucho que ver con esto de ‘le va mal a mi vecino, lo echaron del trabajo y yo lo miro por la ventana’. Siento que hay como un encogimiento de hombros con respecto al mal que le pasa al otro.

Esto de no poder ponernos en los zapatos del otro”, reflexiona.

De tres películas al año a una publicidad por mes. Mariano Campastro tiene 50 años, es camarógrafo y foquista (un rol complejo y que requiere de mucha experiencia). Ha trabajado en películas como ‘Bandido’, ‘La noche más larga’, ‘Matadero’ y ‘Reina Animal’, por nombrar algunas.

Desde hace más de seis años que su ritmo laboral contemplaba unas tres películas por año, que intercalaba con algunas publicidades. Hoy está completamente parado y sin perspectiva clara hacia adelante. “El año empieza siempre un poco raro pero hace algún tiempo que veníamos teniendo producciones también en verano, en enero y febrero. Desde las elecciones, hubo algunos fines de rodaje y después nada. Estos últimos meses lo único que ha salido es alguna publicidad por mes o algún videoclip”, se lamenta.

En efecto, su último proyecto grande fue la película ‘Ciudades de refugio’, de Rodrigo Fernández, que se filmó entre Córdoba y Mendoza y se terminó de rodar cerca de las elecciones. “Ahora somos un montón de personas que no hacemos ni películas ni publicidades; y si hay una publicidad, hay 10 postulantes para lo mismo. Hay muchos compañeros que ya no pueden sostenerse, que se tienen que ir de donde están viviendo porque no pueden pagar el alquiler. Yo voy a seguir empujando pero no sé hasta cuándo, igual no hay muchas perspectivas en otros rubros”.

REINA ANIMAL Sofía Gala protagonizó la película de Moroco Colman, filmada en el Mercado Norte.

El fomento en Córdoba. El viernes pasado tuvo lugar una reunión del Consejo Asesor del Polo Audiovisual, que definió un primer plan de fomento a anunciarse en los próximos días.

Si bien el monto (200 millones de pesos) duplica al presupuesto del año anterior, lo cierto es que en el marco de un proceso inflacionario como el actual, este número solo puede ser destinado a concursos de desarrollo de guión y de proyectos, dejando afuera a la producción.

En la reunión se estableció también que habrá una segunda etapa con un nuevo monto que será destinado a un programa como el de la Municipalidad (el sistema de cash rebate que lanzó el municipio el año pasado, con una inversión de $800 millones), pero a nivel provincial.

“Mendoza ya aseguró que como mínimo tendrá $700 millones para un programa de reintegro; Jujuy salió en abril con un sistema de cash rebate, que es de ventanilla continua hasta que se acabe el presupuesto; Salta está a punto de salir con uno de entre $100 y $150 millones de tope por proyecto. Entonces, hoy la provincia que salga primero con un reintegro en un país que está huérfano de Incaa, tiene muchas chances. Sería una lástima que Córdoba no aproveche esa oportunidad porque tenemos una gran oportunidad de posicionarnos y tenemos muchísimo más para ofrecer que un montón de provincias”, detalló Pita, que forma parte de este Consejo.

LA ZURDA. El nuevo proyecto de Rosendo Ruiz, frenado por la crisis que vive el Incaa.

¿El fin del cine argentino? Sin la posibilidad de presentar proyectos audiovisuales al Incaa, son muchos los que vaticinan que el cine argentino –tal y como lo conocemos– habrá muerto. “Todo será monopolio norteamericano porque el 95% de lo que se ve en salas y plataformas son de la industria hollywoodense. Están matando al Incaa, no habrá más películas argentinas. Desde el colectivo estamos haciendo lo que se puede, sabiendo que el Incaa atiende en Buenos Aires”, se lamenta Rosendo Ruiz

En cuanto a Córdoba, atrás parece haber quedado la época dorada del cine local, cuando se hicieron películas como ‘El Invierno de los raros’, ‘Hipólito’ o ‘De caravana’, largometrajes que simbolizaron el nacimiento del cine cordobés.

“Desde entonces estuvimos laburando y generamos la ley de cine, que dio lugar al Polo Audiovisual, ha sido mucho laburo a lo largo de todos estos años. Tenemos que defender a capa y espada lo que hemos conseguido. Antes de 2010 no existía nada. Y en Córdoba, en los últimos tiempos, se venían produciendo películas todos los años”, finaliza.

Así las cosas, habrá que esperar hasta julio para conocer las condiciones con las que el Incaa implementará el nuevo plan de fomento para el cine argentino.