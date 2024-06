Día 179: ¿Qué te pasa Javier? ¿Estás nervioso?

“La derrota en Diputados se unió a una serie de problemas que tiene el Gobierno y que pueden generar una suerte de tormenta perfecta: se conoció recientemente la cifra de la pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ubicada en un terrible 55%. El escándalo de los alimentos dio un revés judicial al Gobierno y la Justicia volvió a insistirle que presente el plan de distribución. Hay analistas que explican que la falta de financiamiento externo, los tarifazos de luz y gas, y los aumentos en el dólar blue, pueden generar un repunte inflacionario en julio. Todos estos elementos, hacen ver al Presidente nervioso y pueden terminar de unir a la oposición, lo que puede ser el talón de Aquiles de Milei”, analizó Jorge Fontevechia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 6 de junio de 2024.

El presidente Javier Milei está amenazando con vetar la ley de cambio de fórmula jubilatoria impulsada por la oposición, que ya tiene media sanción en Diputados.

“Qué pasa Clarín, estás nervioso”, dijo Néstor Kirchner en uno de los comienzos de la pelea contra el grupo mediático y quedó instalado como frase símbolo. Son frases reutilizables en diferentes contextos, pero que guardan alguna similitud con la situación original. El Presidente en muchas ocasiones ha parecido nervioso, sin embargo, en esta oportunidad se han presentado una serie de elementos que lo han puesto visiblemente iracundo, volviendo a sus clásicas reacciones desmedidas, algo preocupante.

Las Furias son diosas de la mitología greco-romana cuya función es restablecer el orden cosmológico. Entre todas ellas, los romanos tenía a una, Alecto, cuyas resonancias pueden explicar algunas de las cosas que pasan en la Argentina. Alecto, para escritores como Virgilio, era la sembradora de discordias. Un fragmento de la Eneida de Virgilio dice así: "... y, terrible, descendió Juno a la tierra. De la mansión de las horribles Furias, de la tenebrosa morada infernal, evoca a la cruel Alecto, que se complace en las funestas guerras, en las venganzas, en las traiciones, en las calumnias: monstruo odioso aun a Plutón, odioso a sus hermanas del Tártaro, toma toda suerte de repugnantes formas; su rostro da espanto; pululan en su cabeza sierpes”.

Quienes ven Gran Hermano pueden tener una versión mediática y masiva de una Furia del siglo XXI, representada por el personaje homónimo. Quienes asisten a la política argentina de hoy, tienen en el presidente una nueva forma de Hubris: de la furia Aleto generando un enfrentamiento que puede hacer tambalear los propios cimientos de su esquema de poder. ¿Enfrentará a un parlamento que está muy próximo a conseguir los dos tercios que imponga finalmente esta ley? ¿Hasta dónde llegará su enojo?

“Degenerados fiscales” y “ratas” llamó el presidente a los diputados que reunieron dos tercios de los votos presentes en el Congreso para votar una nueva fórmula jubilatoria que ayuda a recuperar en parte los haberes de los jubilados. Con la nueva fórmula jubilatoria que se aprobó en Diputados y que debe pasar por el Senado, una jubilación mínima no debe estar debajo de la Canasta Familiar de un adulto mayor, hoy ubicada en 285 mil pesos. Además, se le agregan aumentos compensatorios por los meses perdidos de inflación y se ata su evolución al Índice de Precios del Consumidor y, si llegase haber alguna recuperación económica, los jubilados también saldrían beneficiados.

La derrota del oficialismo en el Congreso tuvo una particularidad. Unió a diputados de Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal. Es decir, unió a la oposición dura con la dialoguista. Un escenario inédito, que requiere más de la política que los enojos

Más allá del contenido, pongamos particular atención en la “siembra de discordia” en las respuestas de Milei a esta derrota. Ayer, en el Economic Forum calificó como “degenerados fiscales” a los diputados: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, afirmó el Presidente de la Nación.

Mauricio Macri no voló por los aires, terminó su presidencia y hay que reconocer que no solamente bajó medio punto, tomó un déficit fiscal de 7 y al final de su mandato dejó un déficit fiscal de 0,5.

Milei, en su enojo, le echó la culpa de la situación al Kirchnerismo. Cabe aclarar, una vez más, que la ley que se votó en diputados es una propuesta de la Unión Cívica Radical. "La apuesta de nuestros predecesores era que se gatillara una gran corrida para volver al poder en enero", continuó Milei en el Economic Forum derivando la responsabilidad al kirchnerismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el estilo confrontativo de Milei en el mismo evento. La ira de Milei tendría, como en la mitología, un sentido restaurativo. “Si Milei no tuviera esta personalidad, no tendríamos la oportunidad histórica que tenemos”, sostuvo Luis Caputo.

La ira, junto a la soberbia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza y la avaricia son los pecados capitales. Con el término “capital”, según Santo Tomás, se hace referencia a la idea de estructural, aquellos pecados a los que el alma humana está especialmente inclinada. Además, cuando se concretan los pecados capitales, se cometen varios pecados.

¿Qué tan alta es la imagen de Milei?

El enojo del Presidente en las redes

El Presidente subió un curioso tuit, en el que se ve una imagen hecha con inteligencia artificial. En la imagen hay un león con una motosierra, que vendría a ser él, con una bandera argentina de fondo, defendiendo una caja de un grupo de ratas, que vendrían a ser los diputados. La caja tiene un cartel con la inscripción “déficit cero”.

El tuit del presidente Javier Milei contra los diputados.

Anoche, la cuenta de X de la Oficina del Presidente también sacó un comunicado.

El comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

En ese tuit, afirman que la “buena voluntad del Presidente” no ha sido recíproca, pero la verdad es que los diputados a los que ha acusado de “ratas”, de “chorros” y de “coimeros”, han tenido más benevolencia que la que el Presidente ha tenido con ellos.

El diputado Martín Tetaz, que en otras circunstancias tenía una actitud mucho menos confrontativa con el Gobierno, sostuvo en una entrevista televisiva para A24 que más allá de las palabras del Presidente, los diputados tienen como objetivo defender a los jubilados: “Señor presidente, ejerza el poder de veto, que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, declaró.

Respecto a la votación sobre las jubilaciones de privilegio, el diputado Miguel Ángel Pichetto sostuvo en la sesión legislativa del pasado 4 de junio que la jubilación de los presidentes es una “visión de la antipolítica muy perversa". "Creen que la política es para marginales y delincuentes", expresó el diputado de Hacemos Coalición Federal.

Este hecho nos remonta a cuando Cristina Kirchner vetó el 82% móvil a los jubilados, tras perder una votación en el Congreso. En el año 2010, hubo cruces por el 82% móvil, donde los diputados de aquel momento aprobaron una ley que la propia presidenta definió como una “ley de quiebra del Estado que estafaba a los jubilados”.

La producción de Modo Fontevecchia le preguntó a Delia Ferreira, doctora en derecho, miembro del Consejo Global sobre Buen Gobierno del Foro Económico Mundial, sobre el aspecto técnico del veto del Presidente y cómo funciona ese recurso que tiene el poder Ejecutivo.

“Una vez que un proyecto de ley ha sido aprobado por ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para las siguientes posibilidades: su promulgación y publicación en el Boletín Oficial, que puede ser expresa a través de un decreto, o tácita transcurridos los 10 días desde haber recibido el proyecto aprobado por las cámaras. El Presidente también puede vetar el proyecto que ha recibido, lo puede hacer en su totalidad o parcialmente. Cuando veta totalmente o parcialmente un proyecto de ley, lo debe volver a enviar a las Cámaras, entrando por la Cámara de origen. Si las dos cámaras insisten en el texto que habían aprobado con dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo no tiene más remedio que promulgar el proyecto y se transforma en ley”, explicó Delia Ferreria, quien además era candidata para incorporarse a la Corte.

Por su parte, el diputado Fernando Carabajal de la UCR, también le compartió su opinión a la producción de Modo Fontevecchia: “El Presidente está cometiendo un grave error político. En primer lugar, porque la actualización del haber previsional que hemos aprobado es extremadamente prudente y razonable. Además, el Presidente no ha advertido que esta ley ha sido aprobada por una amplísima mayoría que supera, inclusive, a los dos tercios de los votos. Nuestra intención no es afectar al Gobierno ni a las cuentas públicas, simplemente queremos establecer hacia el futuro un mecanismo de actualización del haber previsional que es extremadamente prudente. Creo que el Presidente tiene que recuperar la cordura y la mesura y entender que el camino es el debate legislativo”.

Además, Guillermo Justo Chaves, militante peronista, abogado y magíster en ciencias políticas, sostuvo en Modo Fontevecchia que “lo que declara el Presidente sobre esta iniciativa para aplicar este mecanismo de movilidad jubilatoria, no tiene otra explicación que la lógica con la que él está acostumbrado a gobernar, que se basa en intentar hacerlo sin el Parlamento. En la idea de que cierren los números en términos macroeconómicos, está claro que el ajuste lo tienen que pagar los jubilados. Me da la impresión de que hay otras cuestiones que él podría hacer, como aumentar bienes personales o levantar las extensiones impositivas que hay en Tierra del Fuego para conseguir los recursos para pagarle a los jubilados. Sin embargo, lo que decide es ir con esta herramienta, una herramienta que es muy excepcional y que tiene que ver con su estilo autoritario: Estaría bueno que cuando cite a Bukele no lo haga por sus vetos, sino por el respaldo popular y por cuando Bukele habla de lo importante que es lo público y el Estado”

Aquiles, era el más grande de todos los héroes griegos de la guerra de Troya, pero todas las profecías marcan su vida, incluso antes de nacer. La Ilíada griega da cuenta de esa historia.

Tetis, su madre, era una ninfa o diosa del mar y no soportaba la idea de sobrevivir a su hijo. Es por esto que intentó hacerlo inmortal. Una de las versiones explica que Tetis llevó a Aquiles al río Estix, que marcaba el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para hacerlo invencible, invulnerable e inmortal, la diosa sumergió a su bebé en las aguas del río. La única parte del cuerpo de Aquiles que permaneció vulnerable fue su talón, porque fue de ahí que Tetis lo sostuvo al bañarlo en las mágicas aguas.

Con el tiempo Aquiles se volvió uno de los guerreros más fuertes, incluso un héroe de la Guerra de Troya. El pueblo lo veneraba y sus enemigos le temían, pero nadie, ni él mismo sabía de la debilidad que tenía en su talón. De ahí viene la frase, “el talón de Aquiles”.

Esta leyenda griega, enseña que hasta el guerrero más fuerte tiene un punto débil, algo que lo desestabiliza. ¿Será el punto débil de Milei la unidad de la oposición? ¿O simplemente el talón está en el enojo y en la furia? Aquella mayoría de dos tercios conquistada en Diputados alrededor de la fórmula jubilatoria. Partiendo de que hubo coincidencias entre una de las cartas de Cristina que hablaba, con otros términos, de reforma laboral y varias ideas de Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, ¿podrá esta posición encontrar otros puntos de acuerdo? Efectivamente la derrota en Diputados se unió a una serie de problemas que tiene el Gobierno y que pueden generar una suerte de tormenta perfecta: se conoció recientemente la cifra de la pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, ubicada en un terrible 55%. El escándalo de los alimentos dio un revés judicial al Gobierno y la Justicia volvió a insistirle que presente el plan de distribución de alimentos. Hay denuncias contra él y contra la ministra, que fue invitada a dar explicaciones en Diputados. Hay analistas que explican que la falta de financiamiento externo, los tarifazos de luz y gas y los aumentos en el dólar blue, pueden generar un repunte inflacionario en Julio. Todos estos elementos, hacen ver al Presidente nervioso y pueden terminar de unir a la oposición, lo que puede ser el talón de Aquiles de Milei.

