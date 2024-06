Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner, protagonizó un singular cruce con el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz, a quien chicaneó con el apellido durante una discusión sobre el equilibrio fiscal y una propuesta que involucraba el aumento de retenciones y una Ley de Arrendamiento.

"Escuchame Tétaz, vos estás acostumbrado a no interrumpir...", lanzó el líder del partido Principios y Valores, arrojando una chicana y jugando con la acentuación del apellido del diputado.

Ante este comentario, el legislador de la UCR no dudó en corregirlo al aire en medio de la entrevista y rápidamente aclaró: "Tetáz, Tetáz es el apellido".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No fue la primera vez que el diputado y el dirigente peronista sostienen un tenso cruce en televisión y tampoco es la primera ocasión en la que Moreno hace referencia al apellido de Tetaz de forma burlona y cambiándole la acentuación.

Ocurrió en agosto de 2016, cuando ambos se cruzaron en el programa Zona I en Canal 9, en el que Tetaz era columnista y resultó fuertemente agredido por el exsecretario de Comercio, quien había asistido como invitado.

Fórmula jubilatoria: los bloques de la oposición lograron aprobar la media sanción en Diputados

En esta oportunidad la discusión entre Moreno y Tetaz giró en torno al equilibrio fiscal y la nueva fórmula jubilatoria que fue aprobada este martes por la Cámara de Diputados.

"Hay que recuperar lo que se perdió en el Gobierno anterior y lo que están perdiendo en este Gobierno, es lo que le corresponde a las personas que están entrando en el último ciclo", manifestó el dirigente peronista, quien también reconoció que el equilibrio fiscal es "indispensable" pero que no debería ser sostenido por los jubilados.

Moreno se dirigió a Tetaz, propuso: "Le diría al diputado que podemos trabajar de manera conjunta una ley de arrendamiento con la zona núcleo de La Pampa húmeda".

"Hoy los alquileres en la la zona núcleo de La Pampa húmeda se llegan a llevar el 50% de la producción, parece un sistema feudal. Hay que introducir el capitalismo moderno. Le bajamos los costos al productor y nos permitiría aumentar las retenciones y con esas retenciones recuperar las jubilaciones", explicó.

Ante la propuesta de un "proyecto conjunto", el diputado radical se negó rotundamente y expresó: "Mi rechazo rotundo a la propuesta del aumento a las retenciones. No sé si era otra versión, además de lo de retenciones que mencionó, lo podríamos discutir si lo plantea en otros términos".

A cuánto se iría la jubilación mínima si avanza el proyecto que se debate en Diputados

"Se ve que el diputado no escuchó la parte de la ley de arrendamiento...", señaló Moreno e insistió: "No podés estar en contra. De ahí sale la Federación Agraria pero aparte es una propuesta radical. Sería un hallazgo que el partido radical apoye a la sociedad rural argentina y no a los productores".

"Si los radicales están en contra de recomponer las jubilaciones y cuidarle el bolsillo a la Sociedad Rural hay que decirlo con precisión, no demos vueltas", concluyó.

AS/LT/ff