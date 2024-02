El Gobierno logró equilibrio fiscal enero por el ajuste en jubilaciones y programas sociales

Durante enero la Administración Nacional registró un superávit financiero de $1.206.985 millones, que representan el 0,2% del PBI y 77,2% real superior al obtenido en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el resultado primario (no computa el pago de intereses de la deuda) se ubicó en $2.552.925 millones, un 105,2% superior al registrado un año atrás (0,18% del PBI) de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

De acuerdo con la última revisión del acuerdo con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta para 2024 un superávit fiscal primario de 2,1% respecto al PIB y sin déficit financiero. Estas estimaciones se corresponden con el objetivo propuesto por el ministro de Economía Luis Caputo, para estabilizar la economía y disminuir la inflación.

El reporte de la OPC sostiene que el resultado del superávit financiero en enero se obtuvo debido un "mayor retroceso en los gastos, básicamente vinculados a las prestaciones sociales, que la caída que sufrió la recaudación".

Se cayó la ley pero el ajuste sigue

Según la OPC, los ingresos totalizaron $5.664.109 millones durante enero mostrando un retroceso de 1,3% en la comparación interanual, impulsados por las caídas de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-26,5% a/a) y del Impuesto a las Ganancias (-40,3% a/a), parcialmente compensadas por las subas en el Impuesto PAIS (411,6% a/a) y en los Derechos de Exportación (88,5% a/a). Parte por la mejora del tipo de cambio, parte por cambios regulatorios.

Por su parte, los gastos primarios sumaron $3.111.184 millones, que representan un recorte de 30,8% en términos reales respecto a enero de 2023.

Como consecuencia del incremento de 139,1% por el pago de los intereses de la deuda (1.206.985 millones), los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% a/a en el primer mes del año, alcanzando los $4.457.123 millones.

Jubilaciones y pensiones (-32,5%), programas sociales (-59,6%) y los gastos en personal (-18,0%) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos en la comparación interanual.

Los subsidios al transporte se incrementaron 144,9% prioritariamente por las subvenciones a los servicios ferroviarios urbanos. No se registró en enero de 2024 ninguna erogación para subsidios energéticos, tal como ocurrió en enero de 2023, indicó el repote.

Las predicciones de Caputo

Esta semana Luis Caputo, aseguró que “en enero ya estamos en equilibrio financiero sin ley” luego de que se retirara la Ley Bases del debate parlamentario.

Según el titular de Economía, “hay un 0,2% de menor déficit, 0,1% primario, 0,1% financiero. Vamos a lidiar con el déficit, profundizando el ajuste en las partidas ya conocidas”.

“La mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales estaban por fuera de la ley. No seremos políticos, pero no somos tontos. Sabemos que luchamos contra un puñado de legisladores, la casta, que no quiere ningún cambio en Argentina”, agregó Caputo.

LM / Gi