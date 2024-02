El economista Juan Manuel Carnevale dialogó con Canal E respecto las consecuencias de la caída del proyecto de la Ley de Bases y dijo que, "es complejo por las cosas que el Gobierno tienen pendientes, que los inversores le piden a Milei y este fracaso abre una posibilidad completa de dejarse de joder y que se avance con todo lo que se está pidiendo".

Cuáles fueron las consecuencia de la caída del proyecto de la Ley de Bases

Cómo consecuencia de la caída del proyecto de la Ley de Bases, "ayer las acciones cayeron entorno al 6% y los bonos perdieron 4%", detalló el entrevistado.

No obstante, "El ministro Caputo dijo que Argentina está muy firme en bajar el déficit fiscal y avanzar en reformas", indicó Carnevale. Luego añadió: "Daría la impresión de que falta avanzar en todo lo que es planes sociales mal otorgados, aunque van solo 60 días".

Cómo afecta la postura de la "oposición dialoguista" y los gobernadores al Gobierno

"El capítulo fiscal lo que plantea es suba de impuestos, esto es más recaudación para el gobierno nacional y los provinciales", explicó el economista. "La pregunta es por qué no se anunciaron superpoderes que le van a dar una ventaja a todo el mundo. Qué es lo que va a anunciar Milei, seguramente un blanqueo que es coparticipable y lo mismo sucede con ganancias que es coparticipable", indicó.

Para Carnevale: "Es llamativo cómo algunos sectores de la oposición están jugando para el kirchnersimo, al trabar un montón de normas que eran positivas para el país".

Luego el economista hizo referencia a la buena cosecha para este año y el superávit energético por la producción en Vaca Muerta. "Los fundamentos muestran que Argentina está pasando a ser un país que tiene dos productos energía y el agro". "Si logramos que se impulse la minería vamos a hacer muchos más libres, y aún falta el despegue de las PyMes y la industria del conocimiento".

Cuáles serían las señales negativas para el mercado

El especialista explicó que, señales negativas para el mercado serían que, "el Gobierno de Javier Milei retrocede en lo que es bajar fiscal y va a traer ruido si el Gobierno baja el superávit comercial".

Cuánto va a valer el dólar este 2024

Respecto a cuánto va a valer el dólar este 2024, Juan Carnevale comentó que, "hay muchos que creen que va a haber un salto de tipo de cambio significativo".

No obstante, para el entrevistado: "Si el país hace las cosas bien y tenemos un superávit comercial y un superávit fiscal vamos a tener un tipo de cambio más débil, me parece que el tipo de cambio no va a estar atrasado".