Ayer, el principal esfuerzo del Ministerio de Economía, con Luis Caputo a la cabeza, que tuvo una suerte de raíz mediática, dando varias entrevistas el mismo día (algo inusual en él), estuvo puesto en enfatizar que aún sin esta ley, aún sin la famosa Ley Ómnibus, el ajuste fiscal sigue adelante y, sobre todo, va a poder ser concretado, según informó Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ayer, el gobierno resaltó con mucha intensidad el hecho de que las cuentas fiscales del mes de enero cerraron con superávit, cerraron con un 0,2% de superávit, aunque también los analistas minimizan en cierta forma este dato.

¿Cómo llegó el gobierno a que le cierren bien las cuentas en enero? Bueno, básicamente por dos causas: un freno absoluto en el gasto, principalmente lo que comentaba recién, las transferencias discrecionales a las provincias; no le giró ni un centavo. Y segundo, un recorte absoluto en las obras públicas, con lo cual de esa manera consiguió que le cierren las cuentas.

Por otra parte, los que siguen esta clase de temas siempre dicen que un gobierno nuevo, en el comienzo, gasta menos porque no ha terminado de instalarse, porque tiene funcionarios sin nombrar, porque está revisando inclusive algunas partidas y algunos gastos definidos por el gobierno anterior, con lo cual es natural que un gobierno nuevo, en los primeros meses, gaste menos hasta que termine de afianzar toda su estructura.

Pero más allá de eso, el gobierno festejó esto como un éxito, como el comienzo de una gestión exitosa en lo fiscal, sin necesidad de tener la Ley Ómnibus. Y desde luego, dijo que el 1.4% del PBI que tendría que ajustar él ya cuenta con ese 0,2 en el primer mes de gestión.

Ahora bien, ayer, Caputo también dio algunas cifras que muestran la magnitud del ajuste fiscal que viene o que está viniendo, que ya está ocurriendo y, por sobre todas las cosas, lo complejo que va a ser manejarse con esa restricción presupuestaria en la relación con los gobernadores. Para un gobierno que no solo es nuevo, que no solo tiene poco apoyo parlamentario, no tiene ningún gobernador de su lado y que, además de eso, está mostrando una vocación muy escasa por negociar. Ayer, los números que dio Caputo son los siguientes:

Jorge, es muy llamativo el gasto público total: son 37 puntos del PBI. De esos 37 puntos, hay 18, más o menos la mitad, que corresponden al gobierno nacional. Digo, el resto corresponde a provincias y municipios, pero de esos 18, 17 puntos que gasta el gobierno nacional, hay 11 que son intocables porque son jubilaciones y asistencia social, con lo cual, de ahí el recorte es prácticamente imposible. Y de esos siete puntos que le quedan al gobierno para gestionar, debe recortar cinco, ¿okay? Porque son los cinco puntos de déficit que le dejó el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, y que ahora se dispone a recortar a lo largo de 2024 para llegar al equilibrio fiscal, que es también, por otra parte, lo que comprometió con el Fondo Monetario. Con lo cual, tiene siete puntos del PBI en los cuales podría meter mano, y hay cinco que tiene que cortar a lo largo de este año.

De esos cinco, se supone que hay dos puntos del PBI que tienen que ver con los subsidios, es decir, que a medida que recorte los subsidios al transporte, con los aumentos que vimos en estos días, a los servicios públicos (electricidad, gas, agua, etcétera), también energía en todas sus formas, también va a ir consiguiendo acercarse al equilibrio fiscal al que se comprometió para este fin de año.

Pero lo cierto es que si uno ve en solo 50 o 60 días la trayectoria del discurso del Gobierno frente a la cuestión fiscal, también es muy compleja, porque el Gobierno asumió publicando un DNU muy amplio y muy relevante. Después de eso, llegó la presentación del proyecto de Ley Ómnibus, donde se dijo que había cosas que habían quedado fuera del DNU porque eran cuestiones impositivas. Y se sabe que las cuestiones impositivas las debe tratar el Congreso, no las puede definir el Ejecutivo per se.

Bueno, una vez presentado eso, a medida que iba tratando de avanzar el proyecto, el gobierno después quitó el capítulo fiscal del proyecto de Ley Ómnibus y después directamente se cayó la ley. Y a pesar de todo eso, el Gobierno insiste en que el ajuste fiscal se puede hacer igual, sin necesidad de todas las normas que había dictado desde el principio.

Con lo cual, este es el panorama. El gobierno insiste en que el ajuste fiscal podrá hacerse de todas maneras. Consiguió eso de esta manera tan particular en el primer mes del año, lo festejó como si fuera un triunfo, pero está claro que este modo de llegar al superávit fiscal tiene demasiados frentes conflictivos abiertos. Uno es el que contabas al comienzo, la relación con los gobernadores.

No es sustentable pensar que el gobierno va a dejar de hacer transferencias por completo, dado que algunas provincias pueden entrar en conflictos muy serios, o que al menos no se va a sentar a negociar, digamos, no se va a sentar a tratar de establecer alguna forma de dar asistencia y que las provincias puedan ser partícipes también del ajuste. Pero eso tampoco está sobre la mesa, con lo cual, muy complejo el escenario fiscal para la Argentina, aún habiendo conseguido un equilibrio o un superávit en el primer mes del año.

Lo cierto es que, aún con la Ley Ómnibus caída, el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei no cede.

