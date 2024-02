Llaryora: “Nuestro Gobierno defiende los intereses de Córdoba”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reiteró que su Gobierno “defiende los intereses de Córdoba” luego de que el presidente Javier Milei lo responsabilizara como uno de los mandatarios provinciales que hicieron caer la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

Defensa

“Como lo dije el 1° de febrero en la Legislatura, nuestro Gobierno defiende los intereses de Córdoba”, escribió en la red social “X”.

En esa posteo publicó un fragmento del video del discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Unicameral.



Discurso

“Del mismo modo que vamos a acompañar el proceso de reconstrucción y reparación de esta querida Argentina, también vamos a defender los intereses de Córdoba y de los cordobeses”, sostuvo Llaryora en ese mensaje.

“Y vamos a aportar nuestra idea para ayudar a la Argentina. He sido uno de los gobernadores que transmitió el mensaje de apoyo institucional”, agregó el mandatario.

“Pero ese apoyo va a ser para acompañar las medidas que consideramos oportunas, pero también lo vamos a apoyar cuando le digamos no, porque creemos que esas medidas son perjudiciales para los intereses de los cordobeses”, aclaró Llaryora.

“Córdoba y su gobierno reitera la defensa irrestricta de los sectores productivos y de las economías regionales. ¡Porque Córdoba no para, porque Córdoba no se arrodilla! ¡Porque Córdoba no tiene miedo! ¡Porque de esta crisis vamos a salir juntos para adelante! ¡Viva Córdoba y su pueblo!”, concluyó el gobernador.