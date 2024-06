Después de unos instantes de silencio cuando le preguntaron si la ministra Sandra Pettovello debía renunciar por el escándalo de los alimentos, el diputado dialoguista Miguel Ángel Pichetto dijo que en su opinión, Capital Humano es “un ministerio sobrecargado” y que la funcionaria “tiene bajo su área una envergadura inmensa”.

No defendió, pero de algún modo justificó a Pettovello: "tiene un responsabilidad inmensa”, dijo en declaraciones a Argenzuela, el programa de Jorge Rial en Radio 10.

El diputado de Hacemos Coalición Federal plantéo diferencias sobre el achique y la fusión de áreas del Estado encarada por el presidente Javier Milei. “A mí no me preocuparía tanto tener dos ministerios más. En el país de Sarmiento, que no tengas ministerio de Educación, qué se yo…”, reflexionó.

No respondió si sería conveniente desarmar el megaministerio, pero sugirió “diseñar un esquema de responsabilidades sobre áreas que son muy puntuales y que tienen una historia en Argentina”.

Mencionó la falta de un ministro de Agricultura cuando “una de las principales actividades en Argenton es la agroindustria”.

Y se matuvo en esa línea: “Fijate que acá hubo algunos temas donde no hubo aparición de las figuras claves del área respectiva. Apareció el dengue y no le conozco mucho la cara al ministro de Salud”, dijo en referencia a Mario Russo.

Pichetto justificó la negativa de llevar a la ministra Pettovello a dar explicaciones al plenario del Senado. “La ministra en todo cadsi pue ir al acomsión. Ir al plenario era casi como un juicio público”.

Pichetto y los empresarios en las áreas del Estado

El diputado dijo que “hay empresarios que manejan cajas y empresas del Estado” y mencionó especialmente el caso de Horacion Marín, de Techint, al frente del directorio de YPF.

"No me parece mal que un hombre de la burguesía nacional, como Marín, maneje YPF", dijo Pichetto

También destacó que el influente estudio Bruchou & Funes de Rioja “haya piuesto un abogado suyo a cargo de la Aduana”, por Eduardo Mallea.

