La máxima tensión entre Macri y Milei pone en alerta a los socios cordobeses

La última semana fue una de las más duras en cuanto a las fricciones entre La Libertad Avanza y el PRO. Luego de que el Senado rechazara el proyecto de ley de ficha limpia, se desató una serie de fuertes acusaciones cruzadas entre ambos espacios políticos.

El inesperado cambio de postura respecto al proyecto por parte de los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, despertó suspicacias en el PRO, desde donde se acusó al Gobierno de dejar caer la ley con fines electorales, lo cual desató una batalla verbal y señalamientos mutuos que tuvieron como protagonistas no sólo al presidente Javier Milei y a Mauricio Macri, sino también a sus alfiles.

Para tomar dimensión del tenor de los cruces, basta repasar sólo una de las frases que Macri pronunció luego del rechazo en el Senado de ficha limpia: “Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política. No puede haber caído la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable”.

En la misma línea se manifestó Silvia Lospenatto, cabeza de lista en las legislativas porteñas que se realizarán en apenas una semana y una de las autoras del proyecto de ficha limpia, quien apuntó a los popes de LLA: “Me llama la atención que hayan salido todos con la misma frase a los cinco minutos del rechazo”, dijo respecto a los mensajes que publicaron en redes sociales luego del resultado de la votación. Obviamente la respuesta no se hizo esperar y entre múltiples dardos el propio Milei apuntó al PRO por no tener el proyecto de ficha limpia en la ciudad de Buenos Aires: “No se dejen psicopatear con la mentira de ficha limpia, porque hace 17 años que están acá y nunca la impulsaron”, resaltó.

No fue la única respuesta, desde el vocero Manuel Adorni, hasta cuentas vinculadas a Santiago Caputo, fustigaron al PRO. Toda esta batalla verbal que se dio en los últimos días tuvo como antesala, no menor, el salto de Patricia Bullrich, expresidenta del PRO y candidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, a las filas de La Libertad Avanza, generando un tembladeral y una serie de malas noticias que en el fin de semana se hicieron notar en el rostro de Mauricio Macri, que dejó expuestas de manera física la mella que había generado los frenéticos últimos días.

En Córdoba, miradas cruzadas

Todo lo que ocurra entre La Libertad Avanza y el PRO tiene impacto en Córdoba. En esta provincia, el voto de centro derecha y de derecha tiene a estos dos espacios como referencia, y ambos partidos miden muy bien en estas tierras. Todos los actores políticos siguieron muy de cerca lo que ocurría en Buenos Aires y se expresaron a cuentagotas sobre el tema. Luis Juez, senador por Juntos por el Cambio, y quien vio en primera persona todo lo ocurrido en la Cámara alta, midió cada una de sus palabras al hablar del tema.

“Esta explicación la tendrán que dar los senadores de Misiones que tuvieron una actitud deleznable. Hasta el último segundo parecía que acompañaban y en el último segundo se dieron vuelta como una media. Fue una puñalada, yo me sentí vejado… Yo no voy a convalidar ninguna sospecha, cuando tenga la certeza respecto a por qué se dieron vuelta, diré ‘hasta acá llego mi amor’. ¿Por qué el gobernador le dio la orden y ellos la ejecutaron? No lo sé”, afirmó en diálogo con Punto a Punto Radio.

Lo mismo ocurrió con el referente radical Rodrigo de Loredo, quien analiza un acercamiento con el mundo libertario, que también se cuidó de expresarse. Un íntimo de De Loredo resumió de manera clara la postura del diputado: “Rodrigo no se va a expresar. Ni Macri ni Milei definen qué van a hacer. Es más, aún en esta pelea da la sensación que en cualquier momento arreglan y van juntos en provincia de Buenos Aires. Mirá si vamos a tomar partido nosotros”, señaló la fuente boina blanca.

En tanto, los libertarios cordobeses, miraron casi con una sonrisa la serie de diatribas que llegaban desde Buenos Aires. La posible ruptura PRO – LLA potencia las posibilidades de armar una “lista pura” de cara a las elecciones legislativas de octubre tal como lo pregona el actual jefe de bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien repite su postura cada vez que se lo consultan.

Define Caba

Hay una postura que se repite en todos los espacios, sin importar el bando al que pertenezcan: libertarios, radicales, juecistas y bullrichistas. Lo que ocurra en las elecciones porteñas el próximo domingo terminará de definir el mapa de alianzas de LLA en el territorio nacional, estrategia que es encabezada por Karina Milei. Por eso, las expresiones en Córdoba serán medidas hasta ese momento cuando termine de definirse todo. Una gran elección de Manuel Adorni, el candidato de Milei, tendrá un impacto distinto a si se ubica segundo o tercero. A partir de allí, nacerá otro partido.

Mogetta se pone en marcha

En el lote de dirigentes que siguieron de cerca lo ocurrido en Buenos Aires entre LLA y el PRO, ahora hay un nuevo anotado dentro del plano político local: se trata de Franco Mogetta, quien regresó a Córdoba en búsqueda de ser candidato a diputado en las próximas elecciones en la provincia. Hasta el viernes, Mogetta estuvo en funciones, y se despidió de su puesto como secretario de Transporte presentando la tarjeta Sube, junto al intendente Daniel Passerini en un acto realizado en el Palacio 6 de Julio. Fue su última actividad al frente de la Secretaría, en un tema que el propio Mogetta considera que cierra un círculo. Según explicaron sus allegados, la tarjeta Sube en Córdoba es parte de una lucha que mantiene desde su paso por la secretaría de Transporte en la gestión de Juan Schiaretti. A partir del lunes, Mogetta ya no será funcionario. Viajará a Buenos Aires a terminar de acomodar algunas cuestiones personales y a partir de allí estará abocado a recorrer la provincia con el objetivo de hacer crecer su imagen pública en todo el territorio cordobés.