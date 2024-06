La diputada Alejandra Torres sobre Milei: “Cuando uno es líder tiene que dar ejemplos de conducta”

La diputada nacional Alejandra Torres consideró que “recomponer el haber jubilatorio es una necesidad” luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

“Sí, existen los recursos para hace frente a este supuesto incremento de gasto como consecuencia de la diferencia en la fórmula de movilidad jubilatoria”, explicó la legisladora de Hacemos Coalición Federal.

“Porque también podríamos abordar otras excepciones que hoy se contemplan como son el régimen especial que hoy tiene Tierra del Fuego, o también incorporar el pago de Ganancias las acciones de las sociedades”, agregó en declaraciones a Canal 10.

Causa toma del Pabellón Argentina de la UNC: sobreseyeron por prescripción a los 17 estudiantes

Argumentos

“Creo que obviamente recomponer el haber jubilatorio es una necesidad, habla de la justicia y de la moralidad que uno tiene que tener. Los haberes son muy bajos. Evidentemente no llegan a una canasta básica de alimentos para las personas que están en esta posición de jubilados o pensionados”, sostuvo Torres.

La diputada cordobesa recordó que a la “discusión del fondo de garantías para usar esos recursos y destinarlos justamente a hacer frente a estos temas de movilidad jubilatoria lo vengo sosteniendo desde la presentación de la primera ley Base”.

“En otro artículo expresamente hablaba del fondo de garantía y si recuerdan ese fondo de garantía fue el que se destinaban, en ese artículo, todos los recursos pasaban al Tesoro nacional. Fue motivo de una serie de discusiones en esa oportunidad y terminó de una manera o de otra”, prosiguió Torres.

Y luego aclaró: “Y lo traigo simplemente porque está vinculado con este tema con una votación que hice yo puntualmente en el inciso de un artículo que estaba referido a las cuentas de asignación específica y motivó la salida de quien es mi pareja (Osvaldo Giordano) de la Dirección Ejecutiva de Anses.

“Quiere decir que este tema siempre ha generado disturbio en su cabeza, la cabeza del Presidente, como así también la cabeza de los asesores del Presidente”, aseguró.

Cómo impactará en Córdoba el tarifazo en la luz y el gas por la quita de subsidios

Críticas

Al referirse a los dichos del presidente Javier Milei sobre la media sanción que Diputados le dio a la nueva fórmula jubilatoria, Torres expresó: “No me parece que le hace bien a la sociedad este tipo de descalificaciones. Uno cuando es líder como es él o cada uno en su lugar tiene que dar ejemplos de conducta. No me parece bueno que un líder se manifieste así o se pelee con presidentes de otros países o haga descalificaciones, o injurias o imputaciones. No me parece prudente porque de alguna manera legitima hacia abajo, hacia el resto de la sociedad ese tipo de conductas”.