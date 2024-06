Itai Hagman: "Muchos funcionarios que rodean a Pettovello tienen denuncias por corrupción"

El director del Observatorio de Coyuntura Económica y Política Pública, Itai Hagman, apuntó contra las políticas del Gobierno: "El manto de la idea de que está combatiendo la casta y la corrupción ha durado muy poco", sostuvo. Además, señaló la formación de una mayoría en el Congreso que busca revertir los recortes del oficialismo y aseguró que este hecho podría marcar el inicio de una oposición más unida frente al Ejecutivo. "No se trata de atacar al gobierno de turno, sino de defender a la gente", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Itai Hagman es diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires, dos veces electo: en 2019, con mandato hasta el año pasado, y reelecto el año pasado con mandato hasta 2027. Además, es referente de Patria Grande, el espacio que comanda Juan Grabois. Itai es economista y director del Observatorio de Coyuntura Económica y Política Pública.

El martes, el peronismo y el radicalismo volvieron a confluir en el Congreso y en conjunto lograron media sanción de la ley que otorga el aumento de haberes de los jubilados, con una nueva fórmula que, de alguna manera, les devuelve lo perdido en los últimos meses. ¿Qué pasó el martes? ¿Es algo que trasciende al tema de la fórmula de movilidad de los jubilados, es decir, una especie de “kilómetro 0” de lo que podrían ser los límites que tiene el Presidente por parte del Congreso?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tema de las jubilaciones es muy importante porque todo el mundo sabe que dentro del ajuste que está llevando adelante el Gobierno, los jubilados son los más damnificados. Si uno mira el conjunto del gasto público en los primeros 4 meses del año, el 36% de ese ajuste se explica por la caída de las jubilaciones, en el mismo periodo el gasto previsional cayó, respecto al año anterior, casi un 29%.

"Defenderé la caja a veto puro": la reacción de Milei tras la nueva fórmula jubilatoria aprobada en Diputados

El Congreso lo que hizo fue tratar de avanzar en una ley que le permita a los jubilados recuperar esa jubilación que perdieron y además garantizarles la posibilidad de ir mejorándolo en el futuro.

En términos políticos, efectivamente logramos conformar una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y si se repitieran en el Senado los mismos componentes políticos, también tendrían la misma representación, lo cual es una muy buena noticia porque le da al Congreso un rol de contrapoder al Ejecutivo, que es una de sus funciones.

Es que hay una cierta retórica en el Gobierno y en muchos de sus militantes, que es que como ganaron las elecciones, el Congreso debería supuestamente acatar mansamente todo lo que viene del Poder Ejecutivo. Eso no es el funcionamiento de una República, ya que el Congreso tiene autonomía para legislar y en las cosas que no esté de acuerdo con el Ejecutivo, plantearlas y modificar.

Fórmula jubilatoria: los bloques de la oposición lograron aprobar la media sanción en Diputados

También vale tener iniciativa parlamentaria, y que el Congreso conforme a una amplia mayoría que no está de acuerdo con que el ajuste recaiga fundamentalmente en los jubilados de la Argentina, es una muy buena noticia. Ojalá la podamos repetir en otros temas como, por ejemplo, el tema de las universidades, el Fondo Nacional del Ejecutivo Docente y otros temas con los cuales el Ejecutivo tiene una mirada distinta a la mayoría del Parlamento.

¿Cómo imaginás este Parlamento, por ejemplo, abriendo las sesiones ordinarias en marzo del año próximo? ¿Lo que pasó el martes es una especie de “kilómetro cero” de un proceso de acercamiento de toda la oposición en varios temas?

Es lo que nosotros deseamos que sea. Hasta ahora hemos visto algunos sectores más propensos a negociar con el Gobierno y no tanto con los otros bloques de oposición. Eso cambió este martes en la Cámara de Diputados.

Nosotros deseamos que sea, como vos decís, el “kilómetro cero” de un proceso diferente en donde en el Congreso se exprese una confluencia, no en todos los puntos porque por supuesto somos partidos distintos, para defender determinados derechos que hoy están siendo agredidos por el Poder Ejecutivo.

Un Tedeum con críticas al ajuste: “No podemos hacernos los tontos”

Esto no es una confluencia para un juego político. Es para defender a la gente, acá no se trata de enfrentar al gobierno de turno, se trata de defender a la gente. En esta defensa a la gente, antes de ayer fueron los jubilados, mañana pueden ser las universidades o el salario docente y otros temas.

Por lo menos nosotros vamos a trabajar en esa dirección y creo que lo que pasó el martes es ambicioso. Ojalá no haya sido una excepción y el Gobierno tome nota de que, por más que ganen las elecciones y tenga toda esa legitimidad de origen, el ejercicio del poder no le da capacidades potenciales para manejarse como si fuera un monarca.

Y eso, por ejemplo, es otro tema que me parece muy importante: estamos citando a la ministra Sandra Pettovello al Congreso para que venga a dar cuenta de lo que está pasando. Es decir, hay una agenda y una enorme cantidad de temas que preocupan a una mayoría parlamentaria y es hora de que esa mayoría se haga escuchar-.

El escándalo de los alimentos y un Gobierno bajo sospechas de corrupción

Alejandro Gomel (AG): A partir de todo lo que sucedió en Capital Humano, ¿considerás que Sandra Pettovello debería renunciar?

La verdad es que es un escándalo lo que pasó con Pettovello. Primero, con los alimentos, que ya son de público conocimiento. No sólo el hecho en sí, sino también las sucesivas mentiras de los distintos funcionarios del Poder Ejecutivo respecto a esta situación.

Estos funcionarios mintieron cuando dijeron que no había alimentos y cuando dijeron que no tenía fecha de vencimiento cercana. Hasta el Poder Judicial le ha dado la razón a quienes hicieron la denuncia, a Juan Grabois y a las organizaciones que estaban reclamando por esto.

Pero, por si fuera poco, se le agregan los escándalos de corrupción vinculados a los sobresueldos y a los aprietos que se han denunciado. Muchos funcionarios que rodean a Pettovello tienen denuncias por corrupción. Entonces, la verdad es que me parece que es muy irregular, lo mínimo que tiene que hacer la ministra es dar explicaciones en el Congreso.

En medio de la polémica por la retención de los alimentos, Javier Milei salió a defender a la ministra Sandra Pettovello.

Me llama la atención que hasta ahora no le hemos escuchado la voz. Porque todas las discusiones que hemos tenido han sido con funcionarios de segunda línea. La ministra no ha salido ni siquiera ella misma a dar explicaciones, en un ministerio que es un mega ministerio porque están funcionando ahí Educación, Trabajo y Desarrollo Social.

Me parece que, por lo menos, le debería llamar la atención a mucha gente que votó a este Gobierno creyendo que era un gobierno que iba a transparentar, que iba a erradicar y combatir la corrupción, supuestamente. Sin embargo, lo que vemos es un entramado que tiene un olor a corruptela tremendo.

AG: Ahora bien, ¿esto termina en Capital Humano o atraviesa a todo el Gobierno?

No, pero el Presidente ha salido abiertamente a decir que Pettovello era la mejor ministra de la historia y a defenderla siendo que hay denuncias muy graves. No solo, repito, con lo de los alimentos, sino incluso de hechos de corrupción. Entonces, me parece que esto echa luz de la naturaleza del gobierno de Milei.

La encuesta nacional que compartió Milei para defender a Pettovello pero devela problemas de su gestión

El manto de la idea de que está combatiendo la casta y la corrupción ha durado muy poco, no solo por los resultados evidentes de su política económica, sino también porque en términos de gestión no se está viendo la transparencia prometida y ,además, hay una incapacidad evidente sobre la que se monta una campaña de desprestigio a determinados sectores, a las organizaciones sociales y a los comedores.

Pero lo más importante es que se hace esa campaña de desprestigio y no se resuelve el problema, porque ni siquiera con ese convenio que hicieron con la organización CONIN se resuelve el problema.

Qué es y cómo funciona CONIN: la ONG que recibe los alimentos del gobierno

Si uno hace una campaña de estigmatización, como la que se hizo sobre los comedores, sobre dirigentes, entre ellos sobre Juan Grabois, y ni siquiera va a resolver el problema, lo que uno concluye es que en realidad la visión política es quitarle la comida a la gente, quitar el rol del Estado de asistir a la población que está en una situación de extrema vulnerabilidad y no luchar contra una supuesta corrupción que existiría en el seno de las organizaciones sociales.

Todo esto en un contexto de duplicación de la indigencia y, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, estamos hablando de una Argentina que tiene casi 18% de su población que no llega a cubrir una canasta alimentaria.

AO VFT