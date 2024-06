Alberto Fernández le respondió a Cristina Kirchner sobre los senadores 'machirulos'

Luego de que dos senadores que entraron al Congreso por el Frente de Todos votaran a favor de la aprobación de la Ley Bases en general, Cristina Kirchner compartió un tuit que reavivó su antigua interna con Alberto Fernández. El exmandatario se desligó de las acusaciones y dijo no haberlos promovido.

"No tengo dudas que Kueider y Camau han traicionado a quienes los votaron. Cómo no tengo duda de que no he sido yo quien los haya promovido como candidatos", fue la respuesta que Fernández dio a PERFIL.

La defensa de quien fuera Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner llegó luego de un reposteo de su ex compañera de fórmula en 2019. "Si hubiera sido al revés, las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…", decía la publicación, en referencia al senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos "Camau" Espínola (Corrientes), quienes votaron a favor del proyecto de ley libertario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Adjuntada en la misma publicación, se observan dos boletas donde están Kueider y Espínola con el sello del Frente de Todos junto a Stefanía Cora y Ana Almirón, quienes militan en La Cámpora pero no ingresaron al Congreso.

El reposteo de Cristina Kirchner sobre Kueider y Espínola

Los apoyos de ambos legisladores fueron claves: el oficialismo logró un empate 36 a 36 en la votación general y finalmente fue Victoria Villarruel quien la definió a favor del Gobierno.

Consultado por esto, Fernández respondió: "Kueider llegó a la senaduría de la mano del entonces gobernador entrerriano Gustavo Bordet a quien también traicionó. Camau llegó allí por un acuerdo del peronismo correntino que por entonces estaba intervenido".

Y cuestionó: "Yo repudio lo que han hecho tanto como todos los que somos conscientes del daño que el gobierno libertario está causando a las familias argentinas con la sanción de esta penosa ley".

Kueider se defendió de las acusaciones de 'traición'

"Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo", expresó el senador entrerriano este jueves en redes sociales, luego de ser blanco de críticas.

Protesta contra la Ley Bases: el detenido con una granada tiene antecedentes por robo, estupefacientes y violación de domicilio

"Ninguno de los temas que componían las consignas de un sector que desde hace años alimenta la lógica de amigo-enemigo fueron incluidos en el texto. Y los que quedaron, los voté en contra", agregó, argumentando que voto en contra del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ganancias y bienes personales, estas últimas parte del paquete fiscal. "Evitamos el cierre de los organismos de ciencia, tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. Eliminamos el capítulo previsional, y modificamos muchos otros artículos que consideré nocivos", agregó.

También agregó que "disentir" y "consensuar" no son palabras que utilice el kirchnerismo, bloque del que formó parte antes de desprenderse y conformar un espacio provincial. "Discutir y mejorar proyectos de ley con todos los sectores es la función institucional que tiene un legislador. Es la vocación que debe recuperar el peronismo para volver a representar a sociedad", siguió.

Finalmente, concluyó: "Ahora que el presidente tiene su ley (no la que realmente quería), no podrá decir que el Congreso no le permite gobernar; deberá asumir la responsabilidad por sus propios errores o aciertos. La Patria es la gente, es a ellos a quienes debo mi lealtad, siempre".

Gi