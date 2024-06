El senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, fue uno de los protagonistas de la maratónica sesión que en la noche del miércoles y la madrugada del jueves decantó en una victoria política para el gobierno del presidente Javier Milei, luego de la aprobación en general de la Ley Bases. Criticado por haber ingresado a la Cámara como parte de la boleta Alberto Fernández-Cristina Fernández, respondió a los agravios y explicó sus votos.

"Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo", resumió en un primer tuit, luego de que se le adjudicara el mote de 'traidor'.

La votación en el Senado para aprobar el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” terminó inclinándose a favor del Gobierno Nacional, pero de forma ajustada: fue 36 a 36 y Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular de la Cámara alta, definió la noche con su voto afirmativo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Parte de ese resultado estuvo explicado por los apoyos de Kueider y Carlos "Camau" Espínola, senador por Corrientes que también ingresó al Congreso por ir en la boleta peronista.

La encuesta que formula una pregunta clave: ¿Javier Milei podrá gobernar y llevar adelante su agenda de gobierno?

"Ninguno de los temas que componían las consignas de un sector que desde hace años alimenta la lógica de amigo-enemigo fueron incluidos en el texto. Y los que quedaron, los voté en contra", siguió Kueider. "Voté en contra del RIGI, de ganancias y bienes personales. Evitamos el cierre de los organismos de ciencia, tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. Eliminamos el capítulo previsional, y modificamos muchos otros artículos que consideré nocivos", agregó.

Con críticas al sector kirchnerista, que votó en tándem con sus 33 legisladores el no a la Ley Bases en general, expresó: "Pensar diferente, disentir, consensuar, son palabras que hace rato no existen en el vocabulario del sector político del que me alejé hace casi dos años creando un bloque aparte. Discutir y mejorar proyectos de ley con todos los sectores es la función institucional que tiene un legislador. Es la vocación que debe recuperar el peronismo para volver a representar a sociedad".

También hubo advertencias a Milei, que registró una de sus primeras victorias de peso en el Congreso desde que asumió en diciembre. "Ahora que el presidente tiene su ley (no la que realmente quería), no podrá decir que el Congreso no le permite gobernar; deberá asumir la responsabilidad por sus propios errores o aciertos. La Patria es la gente, es a ellos a quienes debo mi lealtad, siempre", cerró Kueider.

La crítica de Cristina Kirchner por el armado de listas y las votaciones de Kueider y Espínola

Inmediatamente después de que el tablero del Senado mostró en verde los nombres que votaron afirmativamente, empezaron a circular los cuestionamientos contra Kueider (también contra Espínola) y su historial político, que además es reciente.

El retuit de CFK

A esas críticas se subió la expresidenta Cristina Kirchner, vía X, una de las redes sociales donde suele manifestarse, retuiteando un mensaje. "Si hubiera sido al revés, las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…", reclamaba el posteo, con las fotos de las boletas de Kueider y Espínola junto a Stefanía Cora y Anita Almirón, respectivamente.

La crítica inherente le correspondió a Alberto Fernández, enfrentado con quien fuera su vice durante el turbulento mandato 2019-2023 que terminó con Milei en la Casa Rosada.

El exmandatario recogió el guante y habló con PERFIL: "No tengo dudas que Kueider y Camau han traicionado a quienes los votaron. Cómo no tengo duda de que no he sido yo quien los haya promovido como candidatos", se defendió. Y cerró: "Kueider llegó a la senaduría de la mano del entonces gobernador entrerriano Gustavo Bordet a quien también traicionó. Camau llegó allí por un acuerdo del peronismo correntino que por entonces estaba intervenido". Lo ocurrido entre el miércoles y jueves en el Senado también sirvió para reavivar viejas rencillas personales.

Gi