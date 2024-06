La extenuante sesión de este miércoles 12 y jueves 13 de junio en el Senado, que terminó con la aprobación de la Ley Bases gracias al desempate de Victoria Villarruel tras un ajustado 36 a 36, dejó algunas perlas donde los senadores fueron protagonistas de algunos discursos insólitos.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, despertó la risa de los senadores presentes tras narrar las películas de la saga Terminator por los dichos del presidente Javier Milei y pidió que alguien le diga “cómo terminan las tres versiones de Terminator”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esto… menos darle a este que dice que es Terminator, pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator”, arrancó Mayans y procedió a explicar de forma graciosa: “El primero termina con la cabeza aplastada, se ve que no vio bien la película porque, en realidad, el Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión de la uno que termina con la cabeza achatada. Alguien que le cuente cómo terminó el Terminator primero, ese que Sarah Connor, una mujer, le revienta la cabeza”.

“El segundo Terminator, el T-1000, termina derretido en una… cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator. El tercer Terminator, que es la modelo avanzada que es la mujer que no sé si es Karina (Milei) o quién o cómo es el guion acá, los dos terminan matándose entre los dos y terminan aplastados la mujer Terminator y el varón Terminator”, contó.

Y reiteró chistosamente: “Cuéntenle un poco cómo es el cuento de los Terminator a este muchacho… alguien que le diga ‘presidente no hable más de los Terminator porque todos terminaron mal’…”.

Hasta la vista, Conan: Milei dijo que viene "de un futuro apocalíptico, como Terminator"

“Hasta Sturzenegger… digo Schwarzenegger hasta de la casa lo echaron, fue gobernador y la señora hasta lo echó, terminó mal también. Un desastre los Terminator. No quiero apostar a eso yo… no se puede creer que una persona desquiciada así esté conduciendo el país”, cerró Mayans su relato que hizo sacarle lágrimas de risa a más de uno en el recinto.

"Enfermo Mental"

La senadora Cristina López por Tierra del Fuego, de Unión por la Patria, calificó al presidente, Javier Milei, de enfermo mental.

“Tenemos que proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei que considero que es un enfermo mental”, fue la frase completa de la legisladora. La senadora de Unión por la Patria propuso que "el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia y quiera dirigir al pueblo argentino sea apto psicológicamente" y consideró que “tendría que renunciar ya o deberíamos estar pensando seriamente en un juicio político”.

“El presidente influencer que tenemos se cree apocalíptico y, entre otras barbaridades, un topo, ama ser un topo que odia al Estado y dice públicamente que lo va a destruir desde adentro. Un topito que insulta y maltrata a todo político y ciudadano que piense diferente. Es obvio que no está capacitado en términos políticos para seguir siendo jefe de Estado”, apuntó.

Hoy puede ser un gran día o el día más triste para el pueblo argentino”, comenzó y destacó la movilización en las afueras del Congreso. “Por definición se denomina a un enfermo mental como aquel que tiene un trastorno de la salud que afecta en el estado de ánimo, del pensamiento y del comportamiento de las personas”, explicó.

Ley Bases: el Senado aprobó el RIGI, privatizaciones y la delegación de facultades para Milei

“Solamente un enfermo mental, manipulado por un grupito de cómplices, caraduras, endeudadores seriales, mandan al Congreso una ley Bases y un paquete fiscal donde todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los beneficiados son los grandes grupos empresarios”, siguió.

"Solamente un enfermo mental sin sensibilidad social quita los subsidios a la Patagonia y más aún a Tierra del Fuego, sabiendo que es una zona fría y la más austral del mundo”, agregó. “Hay que ser cruel, despiadado y enfermo mental para festejar un déficit cero a costa del hambre y sufrimiento de la gente. El déficit cero no lo está pagando la casta, como el presidente Milei prometía y mentía en campaña”, manifestó y enfatizó: “Señor presidente, no somos mierda, no nos trate como tal”.

“Pido cambio, me cargó mal”

Una insólita situación se vivió durante la votación de la Ley Bases en el Senado cuando a pantalla, mostraba 37 votos positivos y 35 votos negativos .

El número llamó la atención porque todo indicaba que el resultado final sería un empate 36 a 36. En ese momento, la senadora santacruceña Natalia Gadano, solicitó la palabra: "Pido cambio porque me cargó mal. Voto negativo”, expresó la santacruceña que en la jornada previa había amenazado con no dar quórum para tratar el proyecto.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel decidió convocar a una nueva votación. “En consecuencia, propongo si hay asentimiento, se practica una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto”. El asentimiento llegó y comenzó a votarse la moción a mano alzada. En ese marco, se inició la segunda votación electrónica. El resultado, ahora sí, dio un empate en 36, sin abstenciones. Por eso “procedió a desempatar” Villarruel.

"Dios se hizo hombre"

La senadora Carmen Rivero del PRO por la provincia de Córdoba, utilizó argumentos religiosos para defender la el proyecto de ley que impulsa el Presidente al decir: "Milei siente que lo guían fuerza del cielo en esa lucha por la libertad. Creo que Dios se hizo hombre y esa es la esencia de nuestra libertad. Por eso hoy invoco, Jesucristo señor la historia te necesitamos. Nos sentimos agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser Nación".

Fin de la sesión en el Senado: aprobaron el blanqueo con cambios, pero se cayeron los capítulos de Ganancias y Bienes Personales

El recuerdo de la Bella Durmiente

Cómo olvidar el discurso del senador libertario, el formoseño Francisco Paoltroni, durante el debate en abril de 2014 en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, Mientras diputados y senadores discutían los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), Paoltroni pidió la palabra. "Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de La Bella Durmiente ", arrancó Paoltroni.

"Resulta que viene una bruja a una casa, los dejó a todos durmiendo pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos"", agregó el senador de LLA.

Las palabras de Paoltroni generaron una fuerte reacción de la senadora Anabel Sagasti: "¿Está hablando de una violación? ¿Cómo había sido el cuento?; ¿Cómo que estaban todos dormidos?; ¿En serio, senador? ¿Puede repetir el cuento que acaba de decir? Es un espanto lo que acabamos de escuchar, señor presidente. Hacer una fábula de una violación en el Senado de la Nación no me parece. Yo digo circo y se escandalizan, pero el señor habló de una violación y nadie dice nada", expresó, visiblemente indignada.

