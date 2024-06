En el debate en el Senado por la Ley Bases continúan interviniendo los legisladores con argumentaciones políticas y sociales, pero sorprendió la intervención de la legisladora Cristina López que calificó al presidente, Javier Milei, de enfermo mental. López es senadora por Tierra del Fuego de Unión por la Patria.



“Tenemos que proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei que considero que es un enfermo mental”, fue la frase completa de la legisladora. La senadora de Unión por la Patria propuso que "el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia y quiera dirigir al pueblo argentino sea apto psicológicamente" y consideró que “tendría que renunciar ya o deberíamos estar pensando seriamente en un juicio político”.

“El presidente influencer que tenemos se cree apocalíptico y, entre otras barbaridades, un topo, ama ser un topo que odia al Estado y dice públicamente que lo va a destruir desde adentro. Un topito que insulta y maltrata a todo político y ciudadano que piense diferente. Es obvio que no está capacitado en términos políticos para seguir siendo jefe de Estado”, apuntó.

"Hoy puede ser un gran día o el día más triste para el pueblo argentino”, comenzó y destacó la movilización en las afueras del Congreso. “Por definición se denomina a un enfermo mental como aquel que tiene un trastorno de la salud que afecta en el estado de ánimo, del pensamiento y del comportamiento de las personas”, explicó.

“Solamente un enfermo mental, manipulado por un grupito de cómplices, caraduras, endeudadores seriales, mandan al Congreso una ley Bases y un paquete fiscal donde todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los beneficiados son los grandes grupos empresarios”, siguió.

"Solamente un enfermo mental sin sensibilidad social quita los subsidios a la Patagonia y más aún a Tierra del Fuego, sabiendo que es una zona fría y la más austral del mundo”, agregó. “Hay que ser cruel, despiadado y enfermo mental para festejar un déficit cero a costa del hambre y sufrimiento de la gente. El déficit cero no lo está pagando la casta, como el presidente Milei prometía y mentía en campaña”, manifestó y enfatizó: “Señor presidente, no somos mierda, no nos trate como tal”.

La fueguina aprovechó la oportunidad para cuestionae a “(Rodrigo) De Loredo, (Margarita) Stolbizer y (Juan Manuel) López, funcionales a la crueldad de un Gobierno que le da placer dejar sin comida a su pueblo, les pido que dejen de meterse con Tierra del Fuego, su pueblo y economía”. “¿En serio le vamos a otorgar facultades extraordinarias a un odiador serial?”, finalizó.

