EN VIVO: Abdala (LLA): "A todos los presidentes les aprobaron leyes menos a Milei, tanto miedo tienen"

11.00hs - Bartolomé Abdala (LLA): ""A todos los presidentes les aprobaron leyes, menos a Milei, tanto miedo tienen"

El presidente provisional del Senado y miembro informante por La Libertad Avanza de la Ley Bases Bartolomé Abdala inauguró este miércoles los discursos, en este caso en defensa de la propuesta del oficialismo y realizó una enumeración de las leyes que se aprobaron en el Congreso en el inicio de las distintas gestiones presidenciales desde Raúl Alfonsín en 1983.

"A Raúl Alfonsín de 1983 a 1989, 30 leyes, a Carlos Menem de 1989 a 1999, 7 leyes; a Fernando De la Rúa de 1999 al 2001, una ley aprobada; a Néstor Kirchner de 2003 a 2007, 14 leyes aprobadas; a Cristina Fernández de Kirchner del 2007 al 2015, 11 leyes aprobadas; a Mauricio Macri de 2015 al 2019; 4 leyes, a Alberto Fernández de 2019 al 2023, cinco leyes aprobadas; a Javier Milei y Victoria Villarruel desde 2023, cero leyes aprobadas".

En ese contexto, el senador razonó: "A todos los presidentes les aprobaron leyes, menos a Milei, tanto miedo tienen". Abdala realizó buena parte de su discurso leyendo apuntos previamente preparados, una práctica que en rigor no está permitido por el reglamento del Senado.

10.38 hs - Antes del debate, ingresaron los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para la Corte Suprema

La titular del Senado Victoria Villarruel habilitó este miércoles el ingreso de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla como candidatos a ocupar los lugares vacantes en la Corte Suprema, junto con otros pliegos de diplomáticos, judiciales y militares que deberán ser evaluados en la Comisión de Acuerdos. Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó Elena Highton de Nolasco, mientras que la candidatura García Mansilla recién es para después del 31 de diciembre cuando abandone su puesto Juan Carlos Maqueda al cumplir 75 años, la edad límite prevista en la Constitución.

10.18hs - Con la presencia de 37 senadores, comenzó la sesión en el Senado

El oficialismo logró esta mañana de manera ajustada el número requerido para el comienzo de la sesión en la Cámara alta, donde se tratará la Ley Bases y el paquete fiscal. Entre los presentes figuraba el senador radical Martín Lousteau, uno de los que había estado en duda durante la jornada de ayer, aunque luego confirmó su decisión de dar el debate. El radical presentó un dictamen propio el pasado viernes.

De acuerdo al plan de labor consensuado por los distintos espacios, en la discusión en general habrá veinte minutos por interbloque, diez minutos por orador y veinte minutos por cierre. Al momento de la discusión en particular, los discursos serán de cinco minutos para quien realiza la propuesta y otros diez para los miembros informantes. Para no demorar el debate, también se consensuó que no haya ni cuestiones de privilegio ni homenajes.

El Senado debate este miércoles 12 de junio la Ley Bases y el Paquete fiscal, en una sesión especial maratónica y con resultado todavía incierto que comenzará a las 10. La discusión en particular promete ser larga, ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos. Si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al gobierno de Javier Milei.

Privatizaciones y RIGI

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.

También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones (RIGI) de 200 a 900 millones de dólares y esta destinados a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahí se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.



Ley Bases y paquete fiscal: Lousteau garantizó el quórum y el Gobierno neutralizó la maniobra de los santacruceños

Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

Cristina Kirchner compartió un video con música de Charly García y la palabra "libertad", contra la Ley Bases

Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

FL/ff