Que no se apruebe la Ley de Bases: uno de los escenarios más temido por el mercado

Se aproxima cada vez más el debate por la Ley de Bases en el Senado y en el mercado comienzan a crecer las expectativas, sobre todo por lo que podría ocurrir si el proyecto enviado por el Gobierno es aprobado en el Congreso. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el periodista especializado en economía, Fernando Meañoz.

“Mientras están abriendo los mercados, es momento para hacer un balance de lo que ocurrió en una jornada donde se recuperó todo”, comentó Fernando Meañoz. “Hubo una expectativa absolutamente diferente a la de la semana previa, hubo un cambio de rumbo, subieron los bonos, las acciones y en el mercado se sigue hablando más de política que de economía”, agregó.

El mercado pondrá a prueba la capacidad del Gobierno

Posteriormente, Meañoz planteó: “Todas las expectativas y miradas están puestas en la evolución de la Ley Bases y también en algunos temas políticos que tienen que ver con su desarrollo”. Luego, manifestó que, “más que el propio contenido de la ley, también hay una puesta a prueba del mercado sobre el Gobierno, porque el mercado quiere determinar si realmente el Gobierno puede llevar adelante una negociación política básica como es conseguir la sanción de una ley como esta”.

Los 2 temores del mercado si no se aprueba la Ley de Bases

“Los 2 escenarios más temidos por el mercado son, el primero de ellos, tiene que ver con la Ley Bases, tiene que ver con qué pasa si no se aprueba”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No solo qué pasa porque el Gobierno pierde algunas herramientas muy importantes, sino por cuál va a ser la reacción de Javier Milei”.

Por otro lado, el periodista señaló: “De no aprobarse la Ley Bases, no sería un año perdido en materia macroeconómica, porque todo el esfuerzo fiscal lo ha hecho”. A su vez, remarcó que, “lo que sí sería muy escaso es su rédito en materia de reformas estructurales si no arranca definitivamente algún plan que tenga que ver con alguna mejora en la actividad económica”.

Para finalizar, Meañoz expresó: “El segundo escenario más temido por el mercado es lo que pasó la semana pasada en Diputados con la súbita alianza entre kirchneristas, radicales y algunos partidos del interior para conseguir el apoyo parlamentario para sancionar una nueva reforma jubilatoria”.