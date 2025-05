El impacto del escándalo $Libra: “Esto es más una mancha para el Presidente que para el ecosistema cripto”

En diálogo con Canal E, el especialista en criptomonedas, Iñaki Apezteguia, habló sobre cómo se inició el escándalo de la criptomoneda $Libra, luego se refirió a la cantidad de dinero que se movió en la operación y dio su punto de vista sobre a quién afecta más con respecto al ecosistema cripto o al presidente Javier Milei.

El origen del escándalo Libra

“El 14 de febrero se generó una capitalización de más de USD 4.000 millones con el proyecto $Libra”, recordó Iñaki Apezteguia. “Terminó siendo un negocio para muy pocos, y quedó dando vuelta un monto de USD 100 millones como resultado final de esta supuesta estafa”.

En este contexto, el Congreso citó a funcionarios del Gobierno para esclarecer responsabilidades. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único en asistir y, según comentó, trató de “despegar al Presidente de cualquier figura de responsabilidad”, al afirmar que Javier Milei lo habría hecho a título personal. Incluso Francos alegó desconocimiento sobre las criptomonedas, relatando que él mismo perdió parte de sus bitcoins por inexperiencia.

Críticas al Gobierno por falta de asesoramiento en el caso $Libra

Para Apezteguia, el Gobierno actuó con negligencia al no consultar al ecosistema cripto argentino antes de promover $Libra. “En Argentina hay una muy buena trayectoria, gente calificada para asesorar. Si Milei quería apoyar proyectos cripto, hay iniciativas nacionales que generan valor genuino, no como $Libra, que desde el inicio tenía muchas debilidades y señales de alarma”, advirtió.

Además, destacó la falta de seriedad en la propuesta: “El respaldo del proyecto era un sitio web que no explicaba nada. Se decía que era para canalizar inversiones en PyMEs argentinas, pero eso no estaba claro. Lo que sí estaba claro era que la comunidad cripto no conocía a los responsables del proyecto”.

A quién afecta el escándalo $Libra

Las dudas sobre los responsables del proyecto también fueron un foco central. “¿Quién era Hayden Davis? ¿Qué era Key Protocol?”, cuestionó el especialista en criptomonedas. “Desde diciembre ya se empezaban a ver señales de alerta cuando se vinculaba al Presidente con esto. Era como que se veía venir que iba a terminar mal”, añadió.

A pesar del escándalo, hay optimismo respecto al futuro de las criptomonedas en Argentina: “Esto es más una mancha para el Presidente que para el ecosistema. $Libra no afectó principalmente a argentinos, sino a inversores extranjeros”.