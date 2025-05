En contacto con Canal E, el ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, se refirió a la situación económica de Argentina, marcada por la recurrencia de crisis externas, la intervención del Fondo Monetario Internacional y la falta de consensos estructurales.

Balance de la utilización de las reservas del Banco Central

Para Roberto Feletti, la inestabilidad económica argentina tiene raíces profundas. “Desde la llegada de Macri hubo una crisis en 2018 que conjuró el Fondo, y ahora en 2025 vuelve el FMI como bombero a pagar el incendio”, señaló. También criticó que incluso con gobiernos afines, “los sectores empresariales valorizaron sus excedentes y se los llevaron fuera del país”.

En cuanto al actual superávit comercial, advirtió que no se ve reflejado en las reservas: “El gobierno de Milei tuvo una disponibilidad de USD 18.600 millones por balanza comercial y 23.000 millones por blanqueo. Sin embargo, las reservas apenas están mil millones por encima de las que dejó Massa”.

El factor fundamental detrás de los problemas económicos sería la política

Sobre la teoría del péndulo, Feletti comentó: “La razón por la que no podemos salir del péndulo es política”. Luego, manifestó que falta un acuerdo básico sobre el modelo de país. “Argentina no puede no ser un país industrial. No puede ser que con 97% de población urbana se sigan importando bienes en detrimento del empleo nacional”, agregó.

Ante la pregunta sobre la persistente inflación en Argentina, respondió que el verdadero plan antiinflacionario es el equilibrio del sector externo. “La principal fuente de estabilización es tener dólares en el Banco Central. Si abrís las importaciones y te quedás sin balanza comercial, volvés a endeudarte y se repite el ciclo”, añadió.

Las bases del plan antiinflacionario

El ex secretario de Comercio destacó que, “un plan antiinflacionario implica también regulación de alimentos” y que no basta con ajuste fiscal: “El objetivo de un plan de estabilización no es solo estabilizar variables, sino hacerlo con expansión, no con recesión”.

Asimismo, reconoció la importancia del equilibrio fiscal y consideró que debe ir de la mano con el equilibrio externo. “Es mucho más fácil afirmar un sendero fiscal cuando acumulás dólares. De lo contrario, la capacidad de hacer políticas activas se acota”.