Milei dijo que comenzó la década liberal y anticipó que la inflación de mayo será menor a 5 puntos

En medio del debate de la Ley Bases en el Senado, Javier Milei decidió repasar su gestión, criticar al gobierno del Frente de Todos y trazar la hoja de ruta de su gestión en el foro El Renacer de la Argentina, que se dio en el Hotel Hilton. De bueno humor, ovacionado, cómodo, adelantó que ya comenzó “la era liberal” en el país y que la inflación de mayo será menor a cinco puntos. Mientras en la Casa Rosada evaluaron el escenario parlamentario con la ley Bases y el paquete fiscal en el centro de la escena.

El jefe de Estado arribó al hotel que queda ubicado en la zona de Puerto Madero a las 18.20. Fue recibido por Agustín Etchebarne, el director de la Fundación Libertad y Progreso, y apareció en escena veinte minutos más tarde. Un dato de color: llegó con el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuyo nombre fue coreado por los asistentes que coparon el salón de conferencias del lugar cuando fue anunciado.

Milei no perdió tiempo. Dio detalles de la herencia que recibió y de los logros de su administración en tan solo seis meses. Envalentonado, metido en cuestiones técnicas, diciendo que la inflación es un fenómeno monetario, se animó a decir que comenzó una nueva década a partir de su arribo al poder. “Empezó la década liberal”, enfatizó.

Habló de la tasa de interés, de la baja abrupta con elogios, y calificó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como “enano comunista” y cuestionó su rol en el Banco Provincia. Prometió abrir el cepo bajo ciertas condiciones pero evitó dar fechas precisas. Lo mismo hizo con su lema de campaña, la baja de impuestos: cuando la economía se acomode, consideró, devolverá “esfuerzos a la gente que genera riqueza”. También, adelantó que la inflación de mayo será menor a 5 puntos.

“Hay un programa que hizo bajar la inflación, recomponemos precios relativos. Y la política nos puso palos en la rueda, cada vez que intentamos gobernar. A pesar de la casta lo estamos logrando”, graficó. También criticó el modelo de Estado presente y avisó que el modelo que impulsa será exitoso. De hecho, dijo que si su apuesta sale “bien no vuelven más”.

Paralelamente, la Casa Rosada mostraba optimismo con respecto a la discusión en el recinto del Senado sobre la normativa denominada Bases y el paquete fiscal. En La Libertad Avanza hay un razonamiento: si la ley se aprueba, los cambios que pretende implementar tomarán mayor velocidad. Pero si eso no sucede, tampoco es alarmante porque creen que la clase política “quedará expuesta” e, insisten, el Gobierno deberá continuar como hasta el momento. De hecho, como dice el líder del Poder Ejecutivo, se consiguieron muchos objetivos sin el proyecto.

“Avanzaremos con decretos y resoluciones y la casta política demostrará que quiere poner palos en la rueda”, es el razonamiento de un colaborador del jefe de Estado sobre el futuro del oficialismo siempre y cuando el proyecto no logre avanzar. Las fichas, más allá de los cambios de último momento que fueron dedicados a la quita de privatizaciones de empresas y la eliminación del capítulo previsional que eliminaba la moratoria previsional, están colocadas en que no se toquen las facultades delegadas que se consagran en el texto que obtuvo dictamen. “Es la clave para maniobrar en este contexto, esperemos que no haya cambios en Diputados”, definen cerca de Milei.

Los próximos pasos de Javier Milei

La agenda del Presidente está diagramada pero con un asterisco: como remarcan en Casa Rosada, el líder libertario antes de emprender viaje hacia el G7 seguirá de cerca el desenlace de la votación de la ley Bases en la Cámara alta. Después de lo que suceda en el Senado, señalaron que partirá hacia la ciudad de Bari, Italia, (previa escala en Las Palmas, España) para participar del G7, el foro económico y político.

El viernes disertará en el marco de la sesión extendida "Inteligencia Artificial y Energía" y posteriormente tendrá reuniones bilaterales con Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Al otro día, el sábado, viajará a la ciudad de Bürgenstock, Suiza, para participar de la Cumbre Global por la Paz de Ucrania. Allí tendrá una reunión bilateral con Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, quien le hará entrega de la condecoración "Orden de la Libertad".

Mientras que en la noche del sábado, el presidente Milei emprenderá su regreso al país y el domingo a las 8:30 hs arribará a Buenos Aires.

