La marcha por los jubilados logró unir al kirchnerismo, la CGT y la Izquierda ante un Congreso totalmente vallado

La oposición detectó algo. No sólo un momento vulnerable del gobierno, que entre la complejidad económica y los golpes en las Cámaras de Diputados y del Senado, sigue acumulando derrotas. "Hay un cambio en la configuración de algunas cuestiones", dijo a PERFIL Eduardo Valdés, diputado de UxP que acostumbra acercarse a la marcha de todos los miércoles en apoyo al reclamo de los jubilados. Se refiere a que determinados sectores de la sociedad lograron unificar sus reclamos hacia el Poder Ejecutivo. Ayer se resolvió crear una comisión investigadora del escándalo LIBRA, la semana pasada se rechazaron los pliegos de los jueces García Mansilla y Lijo, propuestos por el gobierno para la Corte Suprema, y hoy se encontraron la CGT, la izquierda y las diversas facciones de un peronismo que protagoniza una dura interna en la plaza frente al Parlamento.

En este caso el reclamo principal fue por los jubilados, pero las consignas de muchas organizaciones eran contra las políticas nacionales de ajuste y represión. "Fuera Bullrich, fuera Milei", "la salud mental está en llamas", "moratoria sí, AFJP no", "en defensa de la industria nacional" y "aumenten los planes sociales por arriba de la canasta básica" fueron algunas de las expresiones que se vieron de parte de los manifestantes.

En esta línea, el candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina, expresó a este medio que "la discusión es sobre el modelo nacional del gobierno que perjudica a muchos sectores, como los jubilados".

Al candidato del Movimiento Evita -que no acordó con la lista de Leandro Santoro- lo acompañó Carolina Papaleo, también candidata por el espacio "Justa, Libre y Soberana". Sobre las internas, consideró que "Santoro está asegurado que va a ser legislador, ¿por qué no tener una discusión ahora con el resto de los espacios?", afirmó.

No obstante, sí consideró que a nivel nacional, la discusión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof "no le hacen bien al peronismo en este momento". Abal Medina, que apoya la postura del gobernador de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, expresó que es una discusión por el liderazgo. "No es un tema de egos como dicen algunos".

Y aunque la plaza acumuló a todas las expresiones políticas sin incidente alguno, la ubicación de La Cámpora de un lado de la plaza y del Movimiento Evita y el Frente Patria Grande (Grabois) del otro fue bastante gráfica. "Hoy estamos para apoyar a los jubilados", dijeron y evitaron meterse en un tema muy incómodo.

De todos modos, toda la primera línea de la plaza, aquella que estaba más próxima al Congreso -cuyo perímetro estaba totalmente vallado- estaba reservada para los diversos sindicatos que aglutina la CGT, además de los movimientos de Izquierda.

Algunas de las tantas banderas que identificaban a los espacios que asistieron eran las de la Juventud Sindical, Camioneros, Partido Obrero, Izquierda Socialista, Sindicato de Petroquimicos, UOCRA, Juventud APL, Frente de Izquierda, CGT, Corriente Clasista Combativa (CCC), Partido Comunista, MAS, la UOM, el SOMU, SATSAID, los estatales de UPCN, Sanidad, el SIPREBA, Unión Ferroviaria, Recicladores, Marroquineros, SMATA, Patria Grande, SOMA, la CTA y la CTA autónoma, ATE, SUTEBA, Telefónicos, Foetra, UTE, AEFIP, Barrios de pie, Suterh, Utep, Movimiento Evita, Aeronavegantes, la Juventud Peronista Universitaria, La Cámpora y Nuevo Encuentro, entre tantos otros.

Entre los rostros que conducen algunos de estos sindicatos, sobresalió una foto de Rodolfo Aguiar de ATE, Hugo Yasky de la CTA y Roberto Baradel de SUTEBA. También circularon algunos legisladores del peronismo como Julia Strada, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau o el ex diputado Leonardo Grosso. Hernán Letcher también estuvo presente.

Si bien la convocatoria de la CGT era para las 15 de este miércoles 9 de abril, ya desde el mediodía empezó a acumularse gente, aunque las vallas y el operativo de seguridad ya estaba desde más temprano establecido del otro lado del vallado, para evitar contacto directo con los manifestantes. Desde las 17 horas, comenzó a desconcentrarse progresivamente la plaza, sin incidente alguno.

