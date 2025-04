El Gobierno no retrocede: desestima la marcha, descarta paritarias y aumentos para jubilados

El día de la movilización de la CGT y en la previa del paro nacional que convocó la central de la calle Azopardo, el Gobierno dejó en claro que si bien tiene diálogo con algunos caciques sindicales, no hay lugar para los reclamos por los cuales marcha. Es decir, que se mantiene el techo en las negociaciones paritarias y no existirán aumentos en los haberes jubilatorios.

Según pudo reconstruir PERFIL, en la Casa Rosada creen que la central obrera activó movimientos contra La Libertad Avanza por “la campaña electoral” y que responden a deseos del primer candidato a legislador de una de las listas el peronismo, Leandro Santoro. “Marchan los amigos de Santoro”, dijeron en Balcarce 50.

La frase es cuestionable: al día de hoy, en la central obrera se quejan porque no tuvieron lugar en la lista que se llama Ahora Buenos Aires. “No es representativa del peronismo”, dicen aquellos que quisieron estar y se quedaron afuera de la nómina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Marcha de los jubilados con apoyo de la CGT: avanzan los manifestantes y se despliega el operativo de seguridad



Además de criticar al movimiento obrero, señalando que quedarán expuestos con la huelga nacional y que forman parte de la “casta sindical, que dejó a la mitad de los trabajadores en pobreza mientras andan en Audis y tienen relojes caros”, una voz del oficialismo garantiza que podrán conversar pero no hay chance de retroceso en ciertas decisiones. Es decir, en las negociaciones salariales el techo paritario del 1% continuará y el oficialismo no piensa homologar acuerdos que se salgan de esa cifra.

Y no evalúan ninguna modificación en las jubilaciones. No existirá bono ni incrementos en los haberes pese a la foto en la Plaza de los Dos Congresos. En LLA insisten en que la CGT no tiene motivos concretos para marchar.

Daer contra el plan libertario

“Si el criterio para sostener este plan económico es bajar los sueldos para dejar libres a los precios, hay algo que no cierra”, afirmó Héctor Daer, titular del gremio de la Sanidad, en declaraciones al programa Esta mañana que se emite por Radio Rivadavia.

Héctor Daer

El sindicalista aseveró que "en los últimos meses hubo una caída estrepitosa de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados”, que se suma a “la liberación de los precios" y que en conjunto hacen que “la plata no alcance”.

Daer agregó que esto se suma a “la no actualización del bono” que cobra el sector de haberes mínimos y el cambio de la fórmula de movilidad, lo que provoca que “una caída importante en los ingresos de los jubilados, y además les han sacado los medicamentos" gratuitos que tenían.

Gi