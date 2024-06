Cristina Kirchner aprovechó la aprobación de la Ley Bases en el Senado de esta semana para tirar más leña al fuego de su interna con Alberto Fernández. La ex vicepresidenta le reprochó a su compañero de fórmula del Frente de Todos la elección de los senadores Edgardo Kueider y Camau Espínola, dos legisladores peronistas que fueron criticados por el kirchnerismo en las últimas horas por votar a favor del proyecto de Javier Milei.

Fue a través de un mensaje en Twitter (X) que Cristina Kirchner compartió en su perfil. La politóloga Sol Magno publicó las boletas de Kueider y Espínola en las que se los ve acompañados respectivamente de Stefanía Cora y "Anita" Almirón, dos mujeres y militantes de La Cámpora que no lograron ingresar al Senado.

"Si hubiera sido al revés, las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…", escribió Magno en el mensaje que compartió CFK.

"Y aprovecho y digo que las dos compañeras son militantes de La Cámpora. Digo, para los que tienen problemas con los cierres de lista. Fíjense", agregó Magno. "También están los y las traidoras a la Patria que aprobaron en particular", completó, aunque estos últimos dos mensajes no fueron retuiteados por la ex vicepresidenta.

La interna eterna del Frente de Todos

Pasaron más de cinco años de la formación del Frente de Todos, que llevó a Alberto Fernández a la presidencia en 2019, y uno de su disolución, pero los reproches todavía no terminan. Sus protagonistas todavía se responsabilizan unos a otros por los cierres de listas de cada elección y por la fallida gestión de gobierno, entre otras cuentas pendientes.

En este caso particular, Cristina Kirchner cuestiona la candidatura de Kueider, electo en 2019 por Entre Ríos, en lugar de haber encabezado con una mujer como Cora. Dos años después, ya en plena interna a cielo abierto entre Cristina y Alberto, Espínola fue elegido senador por Corrientes por delante de Almirón. En ese 2021, CFK cedió buena parte del armado de listas a Fernández, lo que después le reprocharía.