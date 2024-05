Ley Bases: quiénes fueron los cuatro senadores clave para que se destrabe el dictamen

A última hora de la noche del miércoles 29 de mayo, y cuando parecía que no se lograba el dictamen para que avanzara la Ley Bases, Guillermo Francos fue al Senado y consiguió cuatro respaldos clave. Las firmas que destrabaron el proyecto fueron las de Eduardo Kueider y Carlos "Camau" Espínola, del peronismo disidente; Guadalupe Tagliaferri, una dirigente de Capital Federal que responde a Horacio Rodríguez Larreta; y José Carambia, del bloque Por Santa Cruz.

Ayer, alrededor de las 20, terminó el el plenario de comisiones con un pedido de cuarto intermedio y sin que el oficialismo consiguiera los apoyos suficientes. Sin embargo, el nuevo jefe de Gabinete se presentó en el Senado y obtuvo el acompañamiento de los tres legisladores, que habían planteado varias diferencias con el proyecto. De esta forma, el oficialismo logró que la Ley Bases se discuta en el recinto la semana próxima.

Eduardo Kueider y Carlos Espínola, de Unidad Federal

Kueider y Espínola ingresaron al Senado en el 2019 por el Frente de Todos, pero en la actualidad forman parte del bloque Unidad Federal, junto Alejandra María Vigo, de Córdoba, que también se pronunció a favor del dictamen.

En sus redes sociales, Kueider se había manifestado en contra de uno de los grandes temas de la Ley Bases: la privatización de empresas públicas. En un video que compartió el 24 de mayo, aseguró: "No todos los organismos del Estado necesariamente tienen que dar superávit. El Estado no está para ganar plata cuando brinda determinado servicio. Y hoy en día, por lo que significa la comunicación para muchos pueblos del interior del país, Aerolíneas le ha solucionado la vida. Y eso ha favorecido al crecimiento, tanto turístico como comercial, y ha favorecido al desarrollo de las economías de esos sectores".

El legislador agregó: "Que el Estado, en la lógica de privatizar los organismos que no le generan ganancias o que le generan déficit, lo único que hace es sumarse a su propia crítica de que el Estado no sabe administrar. Si este Estado de hoy, este gobierno, es buen administrador, ¿por qué no poner en práctica la buena administración y resolver algún desequilibrio financiero que tengan en lugar de privatizarlos?", se preguntó.

Kueider y Espínola rompieron con el Frente de Todos en febrero del 2023 con un comunicado en el que plantearon "la necesidad de crear un espacio político que le de verdadera representación a la agenda federal y de las provincias argentinas". En ese momento, el jujeño Guillermo Snopek -cuyo mandato terminó en diciembre- fue electo como presidente del nuevo bloque.

Según público Clarín, Francos obtuvo sus respaldos a cambio de algunos acuerdos. El entrerriano Kueder "se llevó algunas promesas vinculadas con la ANSES y PAMI", escribió el periodista Guido Carelli, en tanto el correntino Espínola consiguió "un lugar en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)". Ninguno de los legisladores, hasta el momento, se expresó en público luego de acompañar el dictamen.

Guadalupe Tagliaferri, del PRO

Tagliaferri es una senadora nacional de Capital Federal que responde al exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ingresó al Senado en 2019 y tiene mandato hasta el 2025. Según contó el periodista Ramón Indart en PERFIL, la legisladora logró que Francos aceptara cambios en dos temas fundamentales: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales.

En concreto, consiguió que las empresas nacionales que sean proveedoras de las firmas extranjeras que inviertan accedan a los mismos beneficios fiscales. Con respecto al blanqueo Tagliaferri logró que los hermanos de los funcionarios no puedan blanquear -algo que estaba permitido- ni tampoco exfuncionarios que haya estado en la gestión hasta 10 años antes -era de 5-.

"A diferencia del jefe de bloque del PRO, Luis Juez, que buscó por todos los medios votar a libro cerrado, la senadora por CABA obtuvo reformas", explicó Indart.

Tagliaferri fue ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y antes había pasado por diferentes áreas sociales y de infancias en la administración porteña.

Esta mañana, en diálogo con CNN Radio, Tagliaferri contó que durante la tarde de ayer "el tratamiento estuvo muy trabado por impericia de algunos senadores" y reconoció que fue Francos quien "terminó de destrabar las firmas que faltaban".

José Carambia, de Por Santa Cruz

Carambia ingresó al Senado en diciembre del 2023 y preside el bloque Por Santa Cruz, donde comparte espacio con la senadora Natalia Gadano. Los legisladores responden al gobernador Claudio Vidal, el líder de una coalición que le arrebató la provincia al kirchnerismo en la provincia patagónica.

Apenas asumió, Carambia protagonizó una noticia algo insólita en los medios nacionales: improvisó un despacho en los pasillos del Senado para quejarse por la demora de la administración libertaria en la asignación de oficinas. Junto con Gadano, de todas formas, acompañaron con sus votos a Victoria Villarruel para que pudiera imponer al puntano Bartolomé Abdala como presidente provisional en una de las primeras sesiones.

En el debate por la Ley Bases, Carambia se plantó en su negociación con el oficialismo y consiguió que le aumentaran las reglías a las provincias mineras, que pasaron del 3 al 5%, luego de amenazar presentar un dictamen propio.

