Crisis de abastecimiento de GNC: “El Gobierno tuvo errores no forzados y una falta de previsión realmente importante”

Tanto el ámbito político como económico se vio envuelto en una crisis tras visualizarse la falta de abastecimiento de GNL en las diferentes estaciones de servicio, una situación que el Gobierno debió resolver inmediatamente al comprar un barco de gas fluido a Brasil. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“Se venía anunciando la pre emergencia de una situación que podía pasar y pasó, la cual tiene que ver con la crisis de falta de abastecimiento”, comentó Ariel Maciel. “La incógnita de la gente se implanta en por qué a Argentina, siendo la segunda reserva mundial de gas no convencional, le está faltando gas luego de haber inaugurado en tiempo récord el gasoducto Néstor Kirchner”, agregó.

Crisis política y económica

Posteriormente, Maciel planteó: “Hubo una crisis bastante fuerte en todos los ámbitos de la política y de lo económico, ya que las colas en las estaciones de GNL en la ciudad se veían en todos los medios pero pasó en todo el país”. Luego, manifestó que, “algo que no se veía y que lo hablaron muchos empresarios es el corte de gas en las industrias, que además de la caída del consumo y de la producción, tenían que sufrir el corte de gas”.

La falta de previsión por parte del Gobierno

“El Gobierno tuvo errores no forzados, pero también una falta de previsión realmente importante”, sostuvo el entrevistado. “Argentina tiene la posibilidad de contratar un barco regasificador en Bahía Blanca que este año no hizo opción y que generalmente está disponible para afrontar una crisis como esta, sino eso se libera y se vende hacia otra parte del mundo”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Argentina contrató de urgencia un barco de gas fluido a Brasil, a la empresa Petrogas, la cual rechazó el pago porque era una nota de crédito que no era aceptada y tuvo que ser rearmado ese pedido para después sí que llegue este barco”. A su vez, remarcó que, “fue una desinteligencia porque no se trataba de un hecho político, el tema no es que Brasil había decidido demorar la entrega de ese barco a Argentina sino que estaba mal hecha esa nota de crédito”.

“El teléfono para llamar a Brasil lo levantó Mondino finalmente y Brasil dio cuenta que se podía resolver más rápidamente, pero en el plano institucional, donde se hacen los negocios, no se pueden tomar decisiones políticas para acelerar o frenar algo”, expresó Maciel. “Lo que tiene que haber es una negociación de partes, especialmente cuando intervienen países”, concluyó.