Myriam Bregman: "Aquellos que se dicen opositores se dieron vuelta como una media"

La diputada por el Frente de Izquierda y ex candidata a presidenta, Myriam Bregman, comparó las políticas del gobierno de Milei con el Carlos Menem. "Nos prometieron que con la democracia vendría la mejora en la calidad de vida, sin embargo, terminamos en una crisis preinflacionaria", recordó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Myriam Bregman es diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad con mandato desde el 2021 al 2025. Fue candidata a presidente en 2023. Fue elegida legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2017, diputada por la Provincia de Buenos Aires en el año 2015, y candidata a vicepresidenta también en el año 2015. Myriam Bregman es una de las diputadas que se posicionó claramente en contra todo el proyecto de la Ley Bases.

Se compara mucho la política de Menem con la de Milei, pero con esa misma ideología, el riojano fue reelecto con casi el 50% de los votos. ¿Queda la posibilidad de que esas políticas tengan fuerte apoyo popular y sean razonablemente exitosas para una parte de la sociedad, aunque perjudiciales para el resto?

Siempre es crucial reflexionar sobre lo que ocurrió en el pasado. Antes de la presidencia de Menem, experimentamos una desilusión profunda con un gobierno que simbolizaba el retorno a la democracia constitucional después de la dictadura. Nos prometieron que con la democracia vendría la mejora en la calidad de vida: comida, salud y educación. Sin embargo, terminamos en una crisis preinflacionaria, donde cumplir esas promesas se volvió extremadamente difícil.

Mi explicación se centra en un punto crucial: el quiebre en el gobierno de Alfonsín cuando se vio obligado a reconocer la totalidad de la deuda contraída durante la dictadura, incluso aquella que había sido contraída fraudulentamente. Esto llevó a una serie de políticas económicas que priorizaban los intereses de los prestamistas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, sobre las necesidades del pueblo argentino.

Es cierto que hay diferencias importantes entre la era de Menem y la situación actual. Menem contaba con una retórica convincente y un conjunto diferente de alianzas políticas. Sin embargo, su gobierno también llegó a un punto de quiebre en el año 2001, evidenciado por el clamor popular de "que se vayan todos".

Las clases dominantes en Argentina han intentado continuar con un proyecto que se inició en la dictadura y continuó con Menem. Luego se intentó con Macri con resultados igualmente decepcionantes. Ahora, están respaldando a una figura que inicialmente criticaba a la "casta política", prometiendo cambios, pero lo que vimos recientemente en el Congreso demuestra lo contrario. Los intereses económicos y políticos más tradicionales siguen siendo los que predominan, mientras que las necesidades del pueblo quedan relegadas.

Media sanción a la Ley Bases.

La aprobación de ciertas leyes, aunque parezca un triunfo superficial, en realidad desnuda la realidad detrás de las negociaciones políticas. Se han sacrificado los intereses populares para complacer a los poderosos sectores económicos y políticos. Es frustrante ver cómo se alinean intereses que van en contra del bienestar de la mayoría de la población, negándonos la posibilidad de una jubilación digna o la protección ante despidos injustos. Es una situación que debería avergonzar a quienes están en el poder, pero parece que la vergüenza ya no les afecta. Aquellos que se dicen opositores se dieron vuelta como una media

Decías que Menem tenía el peronismo detrás, y yo vuelvo a hacerte la comparación de si no está logrando Milei también tener una mayoría detrás en la conjunción de los propios, el PRO, los radicales, panperonismo por fuera del peronismo. ¿No está reeditando de alguna manera, a partir de lo que se vio en esta votación, tener una mayoría como la que tuvo Menem en su momento?

Claramente, aquellos que se autoproclaman como opositores durante las campañas electorales, ondeando banderas de nacionalismo y populismo, mostraron una vez más su verdadero rostro al respaldar leyes escandalosas que benefician a los intereses económicos extranjeros. Vimos cómo diputados de Catamarca y San Juan se unieron para aprobar estas leyes vergonzosas. Esto es parte de un engranaje que comenzó en Tucumán con UxP y se está extendiendo por toda la región.

Creo que hay una nueva dinámica política en la clase trabajadora que está emergiendo, y aquí es donde el papel de la izquierda ha sido crucial. Había un silencio ensordecedor, y simplemente aceptar la verdad no es suficiente. Se necesitaba luchar. Lo que más me indignó ayer no fue tanto la caída de la reforma, porque después de tantos años, ya estoy acostumbrada a ver cómo las promesas de campaña se desvanecen una vez que están en el poder. Lo que realmente me indignó fue la ausencia de la dirigencia sindical en la plaza, movilizando en contra de este ataque sin precedentes a los movimientos sociales. ¿Dónde estaban cuando se los necesitaba?

El ataque que se aprobó ayer es brutal. Se elimina el monotributo social, una mínima cobertura que permite que aquellos que trabajan en cooperativas, como los recicladores urbanos o en fábricas recuperadas, puedan acceder a alguna formalidad y apoyo para sus familias. Esta medida afectará a más de un millón doscientas mil personas, las más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Realmente están dispuestos a atacar a esta población desfavorecida? Parece que para algunos, eso es lo que implica ser parte de la "casta".

Tampoco vi una movilización fuerte por parte de las organizaciones sociales. Creo que es crucial definir si la clave para enfrentar esta situación es recomponer al peronismo o enfrentar directamente esta pesadilla que viven los jubilados, los trabajadores precarios y los sectores populares en general.

Lo que se votó ayer cambió fundamentalmente el sistema laboral argentino tal como lo conocemos, y esto pasó prácticamente desapercibido afuera del Congreso. Es hora de decidir si vamos a seguir permitiendo que esta pesadilla continúe o si vamos a enfrentarla de una vez por todas.

Claudio Mardones (CM): A cuatro meses de gobierno de Javier Milei, finalmente, luego de un duro repechaje, prosperó esta versión reducida de la Ley Ómnibus. Hubo un nivel de movilización menor ayer, se esperaba que hubiera mucho más. ¿Esto no es también una foto de que hay una perspectiva que ha comenzado a cambiar? Venimos de meses en donde distintos espacios del peronismo, también de la izquierda, se muestran muy golpeados por el shock y el impacto de una aceleración de medidas drásticas de ajustes. En ese contexto, no solamente está el impacto electoral de la derrota, sino la inédita victoria de una fuerza ultraderecha, el fin de Juntos por el Cambio y la creencia de que esto iba a durar poco, y parece que finalmente ayer, en la votación en Diputados y en la construcción de esas mayorías, Milei mostró cierta fortaleza. ¿Creés que no hay una cabal dimensión de lo que está pasando en el Congreso?

Entiendo tu planteo y creo que es importante analizarlo desde varios ángulos. Javier Milei y su plan, respaldado por fuerzas económicas poderosas, no se desmoronará por sí solo, debe ser enfrentado y desafiado con determinación. Detrás de él están los mismos intereses económicos que se han beneficiado históricamente en Argentina, desde la dictadura militar hasta el gobierno de Menem. Milei es un títere del poder económico.

En cuanto a la movilización estudiantil, es cierto que puede tener diferentes objetivos. Algunos pueden verla como una forma de descomprimir la lucha, mientras que otros la ven como el inicio de una verdadera lucha. Vimos a los estudiantes liderando la protesta en defensa de la educación pública, pero es chocante ver cómo algunos políticos se desentienden de los problemas reales que enfrentan los estudiantes y los trabajadores. La movilización estudiantil no es solo un punto de inflexión en la lucha local, sino que también refleja un cambio en el movimiento estudiantil global, como hemos visto en otros países. Pero no sé si el Gobierno lee los diarios.

Es fundamental comprender que los eventos en Argentina no están aislados; están influenciados por lo que está sucediendo en el mundo. Desde protestas estudiantiles en Estados Unidos hasta movimientos sociales en Francia, hay un despertar global contra el militarismo y la injusticia. Estos eventos están interconectados y pueden inspirar cambios significativos.

Javier Milei, desnudo y mal nutrido ante la marcha universitaria

Por lo tanto, no deberíamos ver lo ocurrido ayer como un hecho aislado y consolidado. Dependerá de nosotros, como ciudadanos y activistas, tomar una postura activa y comprometida en la lucha contra las injusticias que enfrentamos. Si nos limitamos a celebrar pequeñas victorias sin comprometernos en un plan de lucha serio, la ley pasará en el Senado y seguiremos enfrentando las mismas problemáticas. No podemos confiar en un Senado que parece desconectado de la realidad social y económica del país y que solo le interesa aumentarse las dietas. Confío en que si hacemos una lucha muy grande, podemos ganar.

