La relación con Javier Milei abrió una grieta en el PRO

El PRO sufre una fragmentación inédita para su historia. Las múltiples figuras que integran el partido amarillo están distanciadas, en algunos casos con un diálogo mínimo, en otros abiertamente enfrentadas. En este marco, el debate que se instaló, ya desde la derrota de Patricia Bullrich en octubre, pero más aún para el balotaje, y que se profundizó en diciembre se centró en qué tipo de relación mantener con el oficialismo.

Por ello, acaso, Mauricio Macri y Bullrich se distanciaron y, aunque en privado –antes de irse de vacaciones a Villa La Angostura para pasar las fiestas– el expresidente dice que apoyará “el rumbo” de Javier Milei, sigue sosteniendo que el regreso de “La piba” al Ministerio de Seguridad fue “a título personal y no del partido”.

El exjefe de Estado piensa en reordenar el partido pero, entre sus asesores, observa que la incursión del presidente Javier Milei en la política le sacó varias “banderas” y desperfiló al PRO de la escena pública de manera ostensible. El Presidente libertario está aplicando muchas de las políticas con las que soñaba Macri para una segunda Presidencia –o incluso para la primera– y muchas de las que Bullrich, y en menor medida Horacio Rodríguez Larreta, buscaban poner en marcha si les tocaba llegar a la Casa Rosada.

Ahora bien, mientras la ministra de Seguridad se erige como vocera del Gobierno en el mismo partido convive Larreta, quien viene diferenciándose del oficialismo de forma contundente y no quiere saber nada con alcanzar un acuerdo orgánico con La Libertad Avanza. Solo está dispuesto a apoyar cuestiones puntuales.

En ese marco, esta “grieta amarilla” tiene matices. Hay diputados de peso, con nombre propio reconocido, como María Eugenia Vidal o Diego Santilli que, aunque no son libertarios, han mostrado un alto nivel de acuerdo con las propuestas del oficialismo vinculadas a reducción del Estado, desregulaciones masivas y una orientación diametralmente opuesta a la del kirchnerismo.

Este debate interno se pudo visualizar en estos días en el recambio parlamentario cuando un grupo de legisladores “amarillos” intentó desbancar a Cristian Ritondo de la jefatura del bloque. El argumento: armar una conducción junto a los deseos de los gobernadores. El exministro de Seguridad bonaerense dejó que la charla en sus oficinas del sexto piso de la Avenida Rivadavia se extienda hasta que, como un jugador de truco, dio vuelta una hoja con la firma de la mayoría de los diputados de la bancada para seguir a cargo.

Anécdota aparte, hay actualmente un grupo de bullrichistas que tienen la idea de que en marzo o abril el bloque Frente PRO vaya a un interbloque con La Libertad Avanza. Esta idea es, a la vez, rechazada por otros legisladores como la larretista Silvia Lospennato.

Esa tensión es la que está administrando Ritondo, quien por ahora está más cerca del oficialismo, pero mantiene intactos sus vínculos con radicales, “lilitos” y peronistas. Incluso con el bloque de Emilio Monzó y Nicolás Massot que preside Miguel Pichetto.

A todo esto, los tres gobernadores del PRO, Jorge Macri (CABA), Nacho Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) están dispuestos a apoyar algunas medidas pero de manera equidistante, sin pegarse al Gobierno y cuidando sus territorios.

El futuro del partido

Tras la salida de Patricia Bullrich de la presidencia del PRO, el cargo quedó vacante hasta que se vuelvan a elegir autoridades partidarias.

Por ahora, surgen dos ideas: una es que se arme una lista de unidad y que se oficialice en marzo. Otra, dados los de-sacuerdos internos, es que pase para mitad de año la elección de nuevas autoridades.

Claro que, salvo la interna Larreta-Michetti en 2015 para la Ciudad y la de este año entre Bullrich y Larreta (que tuvo más que ver con todo Juntos por el Cambio y no solo con el PRO). Fuera de estos dos casos no hay más antecedentes. Además, en ambos fueron primarias abiertas y no una discusión con una interna como, por caso, el radicalismo suele tener desde sus orígenes y es un motivo de mucha actividad de sus dirigentes.

Con todo, Mauricio Macri aún no decidió si se tienta con ser, por primera vez, desde que fundó el partido, su presidente. Durante largos años el PRO estuvo en manos del misionero Humberto Schiavoni hasta noviembre de 2019.