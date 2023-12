Mermeladas, canastas navideñas y libros: los obsequios que registró Patricia Bullrich

Patricia Bullrich es la única funcionaria del Gabinete de Javier Milei que registró los regalos que recibió en el Régimen de Obsequios, un área que depende de la Oficina Anticorrupción (OA): dos canastas navideñas, dos libros y un set de mermeladas. Aunque es habitual que los funcionarios de un Gobierno que acaba de asumir sean agasajados con presentes de cortesía, el resto de las autoridades de La Libertad Avanza no cargó información en la plataforma todavía.

El Régimen de Obsequios se apoya en la ley de Ética Pública 25.188 y alcanza a todos los funcionarios públicos. Como principio general se establece que no se pueden recibir regalos “con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”. Sin embargo, hay excepciones por cortesía o costumbres diplomáticas. La norma establece alcances y límites claros con respecto a los montos, objetos prohibidos y permitidos.

Luis Villanueva, docente y especialista en políticas de integridad y anticorrupción, contó que “la plataforma toma la reglamentación de Ética Pública y un decreto de Mauricio Macri del 2017" El registro comenzó a funcionar de manera plena en el 2018 y todos los funcionarios están obligados a cargar la información de lo que reciben.

"Los obsequios que están en la plataforma no tienen algo que en particular llame la atención, ni en este Gobierno ni en otros. Pero su existencia es importante en cuanto a la ética de no recibir regalos que estén prohibidos porque vienen de empresas con las que pueda haber conflicto de intereses. Más allá de los montos, lo importante es que haya un seguimiento de una gestión en base a un criterio de transparencia y ética pública", reflexionó Villanueva.

Los obsequios en la gestión de La Libertad Avanza

A veinte días de la asunción del nuevo gobierno, Bullrich es la única ministra que registró objetos. “Es probable que, por haber estado en la función pública, su equipo conozca el sistema. La gran mayoría de los que vienen del sector privado no está acostumbrado a declarar”, reflexionó Villanueva.

La información del Régimen de Obsequios es pública. En el sitio se describe que Bullrich recibió dos canastas navideñas. Una se la entregó el diputado nacional Cristian Ritondo en su despacho el 21 de diciembre y la otra fue un presente de la Embajada de los Estados Unidos que entregó el 20 la consejera Jennifer Bucalo.

Bullrich también recibió dos libros. En el registro figura que el primero se lo entregó un hombre llamado Jonathan Lencovich en su despacho el 14 de diciembre y el segundo lo recibió en Rosario, en la vía pública, el 18, de manos de una persona llamada Diego Álvarez.

La Embajada Británica, por último, agasajó a la ministra de seguridad un set de mermeladas. La directora de Las Americas UK, Harriet Mathews, fue quien se las entregó durante un evento el 14 de diciembre.

El único otro funcionario que aparece en los registros en esta nueva etapa es Alfredo Villaggi, director en la Administración Pública Nacional (APN). Serman & Asociados le envió una caja de seis vinos malbec marca Álamo.

Obsequios, valores y plazos

Villanueva explicó que la ley no establece plazos de carga de información sobre objetos “aunque la dinámica en general es que se haga el registro apenas se reciben”. El especialista, que trabajó en la OA, contó que es habitual que pocos días después de que un funcionario asume reciba “instrucciones preventivas”. “Nosotros les enviamos todo lo que pueden hacer y no hacer, y todas las normas, incluidas las de los regalos permitidos y prohibidos”.

Los obsequios prohibidos son aquellos que provienen de personas, gobiernos o entidades que puedan generar un conflicto de interés ya sea porque realizan actividades reguladas o controladas por el agasajado, sean contratistas, concesionarios o proveedores, busquen influir en una decisión o puedan verse afectados por una política específica de ese ente. La única excepción a esa prohibición son aquellos regalos entregados en eventos, actos o visitas, “siempre que tal situación sea razonable”, describe el sitio de la OA.

El Régimen de Obsequios también se detiene en el valor que se mide en módulos. Cada módulo, de acuerdo a la normativa vigente, equivale a $8.000 y la legislación establece que ningún funcionario se puede quedar con un regalo que supere los cuatro módulos. En esos casos, los objetos se deben incorporar al patrimonio del Estado.

“Es bastante frecuente que supere esa cifra y más si no fue actualizada por inflación. Recuerdo un funcionario de Agricultura al que le regalaron tres lechones. Él cargó la información, eso se entregó al Ministerio de Desarrollo, que los entregó en un comedor”, ejemplificó Villanueva.

Cuando un funcionario recibe un regalo prohibido lo debe rechazar o devolver, según corresponda. “La OA sugiere la confección de una nota de agradecimiento y devolución del obsequio en la que conste que la Ley de Ética Pública no permite aceptarlo, y que a la vez sirva de constancia a quien está negándose a recibir un obsequio indebido”, describe el sitio del organismo.

