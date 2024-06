Rossi sobre la Iglesia en un rol opositor a Milie: “hay veces que confunden a propósito”

En la periferia de Córdoba, en el último rincón de la capital se ofició una misa para reconocer a las mujeres que sostienen los comedores de los barrios. Se la denominó “Madres de la Patria”. Asistieron los principales funcionarios provinciales y municipales vinculados con las áreas de Desarrollo Humano y Social. La ceremonia religiosa comenzó alrededor de las 11, en la capilla Monseñor Enrique Angelelli y Compañeros Mártires, ubicada en barrio Villa Angelelli 2.

Ángel Rossi es un hombre importante en la esfera de la Iglesia. No es solo un gran amigo del Papa Francisco, es un tejedor en el territorio. El arzobispo de Córdoba tira y afloja, reúne y construye. Obviamente que hacer una misa para reconocer la labor en los comedores y merenderos es algo que genera doble lecturas. Automáticamente. Pero a la interpretación de gestos, el cardenal respondió tajante: “hay veces que se confunden a propósito”.

A la misa fueron varios dirigentes, sindicalistas y políticos. Las segundas líneas estaban dentro de la humilde parroquia. Fue parte de una acción que se repitió en otros lugares del país, para destacar a “tantas mujeres que todos los días ‘se ponen la patria al hombro’ desde los comedores populares, solidarios y parroquiales”, informó la invitación oficial. En Córdoba ofició de anfitrión el cura villero Pablo Viola.

El reparto de alimentos y la crítica de la iglesia

La celebración fue dirigida por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Óscar Ojea. Rossi y Viola enfatizaron que estas misas no deben confundirse con otras celebraciones recientes, que han tenido un tinte político. "Una cosa es lo que es esta misa y otra cosa es la misa que estamos organizando nosotros para estos días", explicó Viola a Cadena 3.

Por su parte, el arzobispo alertó que hay sectores que intencionalmente ponen a la iglesia en un lugar. “Muchos están suponiendo o imaginando una bravuconada no sé contra quién, hay que salir al paso para que no gesten cosas. A veces nos confunden a propósito”, dijo tajante a Perfil Córdoba.

El sentido de la misa es reconocer y valorar a las mujeres que trabajan día a día en los barrios para alimentar a los más necesitados. “No venimos a ponernos ninguna bandera ni ponernos otras. Esto es más grande, no venimos a embanderarnos sino a embanderar a quienes en todos los tiempos pero sobre todo estos tiempos realizan la maravilla de cuidar fragilidades. Tienen en claro que no está permitido lo brazos cruzados de los indiferentes. No es la moda de un pontificado”, destacó en su homilía.

"Queremos reconocer a las mujeres que trabajan a diario en los barrios en los distintos lugares, como en una casita, en un garaje, en una capilla, en un salón comunitario, en un centro vecinal y hacen lo que no tienen para poder llevar comida a nuestra gente y cuidan la vida y la alimentan", expresó Viola.

“Algunos pueden más y otros pueden menos, lo importante es que ayudemos. Entre todos tenemos que salir de esta, empresarios, políticos, dirigentes, periodistas, todos. Estamos peor en algunos aspectos, no hay que aflojar”, dijo Rossi ante los periodistas.

Viola, a su turno hizo un llamado a la reflexión y a la acción: "Lo óptimo sería que cada uno coma en su casa fruto de su trabajo”. Ambos reconocieron que los gobiernos provincial y municipal entregan ayudas o aportes, aunque “siempre hace falta más”.