Sin pruebas de evasión ni lavado: el sobreseimiento que cierra la causa contra Gustavo Arce, titular de Agustino

El empresario cordobés Gustavo Favio Arce, conocido por estar al frente de la firma de indumentaria Agustino, fue sobreseído por la Justicia Federal luego de estar investigado durante seis años por presunta evasión fiscal agravada y lavado de activos.

La causa se inició en agosto de 2018 a partir de una denuncia presentada por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), hoy devenida en Arca. El expediente quedó a cargo de la Fiscalía Federal N.º 2, que en ese momento conducía el fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien conformó un equipo especial para avanzar en las pesquisas.

La hipótesis inicial apuntaba a la supuesta creación de empresas ficticias por parte de Arce, utilizando intermediarios o "testaferros", para ocultar su rol como beneficiario final de maniobras de evasión tributaria. Se le atribuían cinco hechos de evasión ocurridos entre 2016 y 2017, y el supuesto blanqueo de más de $13 millones mediante la compra y venta de vehículos de alta gama.

Además de Arce, otras diez personas —algunas empleadas de su empresa— fueron imputadas bajo la sospecha de figurar como titulares de bienes que no podían justificar con sus ingresos. Entre los bienes investigados figuraban autos como un Audi Q5, un BMW Cabrio, un Fiat 500, varios utilitarios Peugeot y una camioneta Ford.

En 2019, tras una serie de allanamientos en viviendas e inmuebles vinculados a Arce, el fiscal pidió su detención. La causa también ponía el foco sobre la firma Domenico SRL, que había operado años antes como Agustino Cueros SRL, ya disuelta en 2013.

Sin embargo, en febrero y marzo de este año, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega solicitó el sobreseimiento de todos los acusados. Tras revisar la documentación aportada por Rentas, la UIF, el Banco Central y otros organismos, concluyó que no se había podido comprobar que los fondos provinieran de delitos ni que existieran maniobras de lavado. Además, varios de los vehículos habían sido adquiridos antes del período investigado.

En cuanto a la deuda fiscal de poco más de $4 millones en concepto de IVA correspondiente a 2016, el fiscal consideró que debía cerrarse esa parte del expediente, ya que la firma había regularizado sus obligaciones tributarias.

El juez federal N.º 2, Alejandro Sánchez Freytes, aceptó el planteo del fiscal y dictó el sobreseimiento definitivo de Arce, su hijo Agustín, y los demás acusados.

Tras conocerse la decisión judicial, Arce expresó su alivio. "El dolor que tengo adentro no me lo puedo sacar, pero tengo el gran alivio de que yo sabía que iba a quedar sobreseído". Y agregó: "Me preguntan si voy a hacer juicio al Estado. No lo voy a hacer porque en realidad después lo termina pagando el pueblo; y no lo digo como un acto de demagogia. El que tiene que pagar las consecuencias se llama Vidal Lascano, porque él es la persona que actuó con animosidad".

Agustino, la marca que lidera Arce, fue durante años un nombre resonante en Córdoba, incluso como proveedora oficial de indumentaria del exgobernador Juan Schiaretti.