Dos fotografías, en la que aparece Fabiola Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, comenzaron a circular en medio del escándalo de la denuncia de la ex primera dama contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Las imágenes, dadas a conocer por el sitio Infobae, muestran a Yañez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de una supuesta agresión de Fernández.

Tras la difusión de las imágenes, el dirigente piquetero, Luis D'Elìa escribió un durísimo posteo en redes sociales: "Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza".

Ese posteo generó miles de reacciones, entre quienes le recordaban que la incitación al suicidio es un delito. En el transcurso de la mañana del viernes 9 de agosto, D'Elìa volvió a escribir en redes sociales: "Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes, obviamente no le contesté, estaba muy caliente", revelando la respuesta del expresidente, quien le recriminó: "Lamento que creas que soy capaz de algo así. Por lo menos escuchame antes de que me pegue el tiro".

La causa contra Alberto Fernández

Las fotos de Fabiola Yañez forman parte de la investigación por violencia de género que tramita el juzgado de Julián Ercolini, quien, por otra parte, pidió reforzar la custodia de Yañez en Madrid. Por este motivo, el Gobierno resolvió el envío de dos efectivos de la Policía Federal en los próximos días, para preservar la seguridad de la denunciante.

A su vez, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) informaron que profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) mantuvieron una entrevista con la ex primera dama.



Los chats de Alberto Fernández con su exsecretaria donde hablan de Fabiola Yáñez: "Se va hoy"

La Fiscalía Nacional Nº 6, que se encuentra a cargo de Carlos Rívolo de manera interina, había tomado contacto el miércoles último con Yañez para "interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley".

En las últimas horas, circuló la información devque el expresidente Alberto Fernández estaría preparando una respuesta a través de un reportaje que le habría concedido a un diario español. Mientras que Fabiola Yañez analiza distintas opciones para hablar por primera vez en público.

