Las duras imágenes y chats de Fabiola Yañez incorporados a la causa por violencia de género contra Alberto Fernández generaron un gigantesco efecto en redes sociales, con mensajes que iban de la indignación a toda clase de repudios hacia el exmandatario. Ya varios referentes políticos y sociales se habían manifestado públicamente y de manera crítica hacia Fernández, pero este jueves por la noche uno de los que se convirtió en tendencia fue un tremendo tuit del piquetero Luis D'Elia, que decía que si Fernández "tiene un poco de dignidad", debería "pegarse un tiro en la cabeza".

El dirigente piquetero, que durante casi toda la gestión de Alberto Fernández lo elogió e incluso se puso de su lado cuando el entonces mandatario se enfrentaba con la misma Cristina Kirchner o La Cámpora, esta vez arremetió contra Fernández sin medir consecuencias. Fue luego que se conocieran algunas fotos de la ex primera dama con lesiones físicas, un material que analiza la Justicia, y D'Elía señaló que Fernández tendría que "encerrarse en su dormitorio y pegarse un tiro en la cabeza":

Foto: X/@Luis_Delia

Ese posteo generó miles de reacciones, entre quienes le recordaban que la incitación al suicidio es un delito, a otros que ironizaban si esa sugerencia de quitarse la vida tenía que ver con el miedo a que Fernández, desesperado, acceda a contar episodios escabrosos del poder, y también eran muchos los que le repetían a D'Elía posteos suyos en los que defendía airadamente la gestión de Fernández, a quien llegó a definir como un "héroe nacional" por "gobernar en tres años lo peor de la historia de la Argentina".

"Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza", subray+o en su tuit el dirigente piquetero, que incluso incorporó en la publicación las fotos de Fabiola Yañez golpeada que había publicado en primera instancia Infobae.

Las fotos de Fabiola Yañez forman parte de la investigación por violencia de género que tramita el juzgado de Julián Ercolini, quien por otra parte pidió reforzar la custodia de Yañez en Madrid. Por este motivo, el Gobierno resolvió el envío de dos efectivos de la Policía Federal en los próximos días, para preservar la seguridad de la denunciante.

A su vez, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) informaron que profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) mantuvieron una entrevista con la ex primera dama.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Los detalles del encuentro no serán difundidos y "permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima", señalaron esos organismos en un comunicado.

La Fiscalía Nacional Nº 6, que se encuentra a cargo de Carlos Rívolo de manera interina, había tomado contacto el miércoles último con Yañez para "interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley".

Además, había adelantado la convocatoria a la DOVIC y la UFEM con el objetivo de "brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación".

El ex presidente Alberto Fernández fue denunciado el martes último por "violencia física" y "terrorismo psicológico" por parte de su ex mujer, por lo que la Justicia le impuso al ex mandatario medidas de restricción y la prohibición de salida del país.



