El Gobierno dispuso reforzar la custodia de Fabiola Yañez con dos agentes que viajarán a Madrid

Conforme al pedido del magistrado federal Julián Ercolini, el Gobierno nacional dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de Fabiola Yañez en Madrid, España, tras la denuncia por violencia de género presentada a comienzos de esta semana contra Alberto Fernández.

La solicitud de recambio en la custodia de la ex primera dama se completaría con el regreso a Argentina del actual custodio que acompaña a la denunciante en Europa, puesto que Yañez lo había vinculado al entorno de Fernández en su presentación ante el juzgado de Ercolini.

En los próximos días, el Ministerio de Seguridad terminará de definir los procedimientos logísticos para que los nuevos custodios arriben a Madrid, de conformidad con el pedido de "recambio" dispuesto por el juez federal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los chats de Alberto Fernández con su exsecretaria donde hablan de Fabiola Yáñez: "Se va hoy"

En la denuncia que realizara el martes último, Yañez argumentó ante Ercolini que ese requerimiento responde a que la persona que actualmente tiene asignada para brindarle seguridad es de "confianza" del ex presidente.

Por esta razón, el magistrado le solicitó este jueves al Ministerio de Seguridad la "rotación" de los agentes que la escoltan en su estadía en la capital española.

Además de los cambios en la custodia, este jueves se conoció que la abogada Mariana Gallego asumió la representación legal de la ex primera dama.

Gallego asumió la representación de Yañez en reemplazo del abogado Juan Pablo Fioribello, según confirmó la propia letrada en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Alberto Fernéndez y Fabiola Yañez

Nuevos contactos de la Fiscalía con Fabiola Yañez

En tanto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) informaron que, por la mañana, profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) mantuvieron una entrevista con la ex primera dama.

Los detalles del encuentro no serán difundidos y "permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima", señalaron esos organismos en un comunicado.

Nueva denuncia contra Alberto Fernández puso el foco en el rol de los custodios en Olivos

La Fiscalía Nacional Nº 6, que se encuentra a cargo de Carlos Rívolo de manera interina, había tomado contacto el miércoles último con Yañez para "interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley".

Además, había adelantado la convocatoria a la DOVIC y la UFEM con el objetivo de "brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación".

El ex presidente Alberto Fernández fue denunciado el martes último por "violencia física" y "terrorismo psicológico" por parte de su ex mujer, por lo que la Justicia le impuso al ex mandatario medidas de restricción y la prohibición de salida del país.

CA/ ds