"No aguanto más esta situación y lo acabo de denunciar", le dijo la ex primera dama Fabiola Yañez al abogado Juan Pablo Fioribello después de denunciar a su ex pareja, el expresidente Alberto Fernández, por "violencia física y mental". El exmandatario dijo que la denuncia es "una falsedad".

Yañez, de 42 años, confirmó que fue víctima de violencia física por parte del ex mandatario en una audiencia virtual que mantuvo desde España con el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa por corrupción en la contratación de seguros.

"En las últimas horas denunció penalmente a su expareja", confirmó Fioribello, que representa a la exprimera dama, en declaraciones al canal LN+. Dijo que "se enteró" durante la tarde de este martes de la denuncia porque la situación "se precipitó".

"La noté muy angustiada, me dijo 'No aguanto más esta situación y lo acabo de denunciar'", dijo.

Fabiola Yañez confirmó al juez Ercolini haber sido víctima de violencia por parte de Alberto Fernández

El abogado relató que Yañez "se comunicó" este martes con el juez Julián Ercolini y "le dijo que quería levantar el archivo de las actuaciones y relaizar una denuncia penal por los golpes y las amenazas" que habría recibido de parte de Fernández.

Según el relato del abogado, Yañez llamó al juez "desde España" y ratificó que quería denunciar a Fernández por "los golpes" que habría recibido de parte del exmandatario.

Tras esto, el juez dispuso medidas de "restricción y protección", según confirmó la agencia Noticias Argentinas por fuentes judiciales.

"Demostraré ante la justicia la falsedad de lo denunciado", dijo Alberto Fernández

Tras la denuncia de su expareja, Alberto Fernández negó haber ejercido violencia: "Demostraré ante la justicia la falsedad de lo denunciado", sostuvo en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Según reveló el domingo el diario Clarín, el juzgado de Ercolini fue notificado de que en el celular incautado de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, había pruebas de presunta violencia de género de Fernández contra Yañez.

El teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Ercolini, que indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

Los hechos habrían ocurrido en distintas oportunidades, inclusive cuando ella estaba embarazada en la Quinta Presidencial de Olivos.

