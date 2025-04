Elecciones en CABA 2025: ¿es obligatorio votar?

El próximo domingo 18 de mayo de 2025, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acudirán a las urnas para renovar 30 de las 60 bancas de la Legislatura porteña. En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos entre 18 y 70 años. Esto incluye tanto elecciones nacionales como locales, como ocurre en el caso de CABA. Para quienes estén obligados a votar y no lo hagan sin una justificación previa y válida, se les establece una multa económica, según el Código Electoral Nacional.

Elecciones legislativas 2025 en CABA: cómo consultar el padrón electoral

Aquellos ciudadanos de 16 y 17 años, así como las personas mayores de 70 años, tienen voto optativo: pueden votar si así lo desean, pero no están obligados y su ausencia no conlleva sanciones. Además, los extranjeros residentes en CABA que cumplan con los requisitos legales también tienen la obligación de votar en las elecciones locales. No obstante, en caso de no presentarse, no se aplica multa ni sanción efectiva, lo que en la práctica convierte su voto en voluntario.

¿Qué documentos son válidos para votar en las elecciones en CABA ?

Para emitir el sufragio en CABA, los documentos aceptados en las mesas electorales son:

DNI tarjeta

DNI libreta celeste

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Libreta verde

Es importante llevar el documento físico original, ya que no se admiten fotos digitales ni fotocopias.

Consecuencias por no votar en las elecciones en CABA

Aquellos ciudadanos obligados que no concurran a votar y no justifiquen su inasistencia serán registrados en el Registro de Infractores al Deber de Votar. Esto puede derivar en una multa económica que, según elecciones anteriores, rondaba entre $100 y $500 pesos argentinos .

Además, quienes no regularicen su situación podrían enfrentar la prohibición de realizar trámites ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales durante un año, salvo que abonen la multa correspondiente. Esta disposición está contemplada en el artículo 125 del Código Electoral Nacional .

Las justificaciones válidas para no votar pueden ser:

Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

Problemas de salud certificados.

Causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.

Estas justificaciones deben presentarse dentro de los 60 días posteriores a la elección.

Cómo consultar el padrón electoral

Los electores argentinos que residen en CABA pueden consultar su lugar de votación siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.padron.gob.ar Seleccionar el distrito correspondiente. Ingresar el número de DNI. Seleccionar el género. Completar el código de verificación.

Una vez finalizado el trámite, el sistema informará el establecimiento, número de mesa y número de orden necesarios para emitir el voto.