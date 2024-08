Luego de que trascendiera la noticia sobre el supuesto maltrato de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez mientras la pareja vivía en la Quinta de Olivos, varias figuras salieron a repudiar la situación. En este contexto, el espacio de mujeres del Frente Renovador emitió un comunicado condenando la situación.

"La violencia de género existe y no tiene color político", señalaron desde el colectivo de mujeres y advirtieron: "No vamos a tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia. Por eso, ante los hechos de público conocimiento que involucrarían al expresidente Alberto Fernández, queremos decir que no importa quién sea el agresor ni el cargo que ocupe".

"Siempre repudiamos la violencia y estaremos incondicionalmente del lado de quienes la sufren", aseguraron y ampliaron: "Seguimos sosteniendo que la defensa de los derechos de las mujeres son fundamentales para construir una sociedad mejor".

Desde el colectivo de mujeres del FR remarcaron que "las políticas públicas no se negocian" y alertaron sobre el "vaciamiento de políticas públicas en materia de prevención y abordaje de la violencia de género".

"Los datos demuestran la necesidad de contar con mecanismos de protección", expresaron e indicaron que, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema hubo 250 femicidios solo en 2023.

Mayra Mendoza: “Alberto Fernández tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género"

"Las mujeres tenemos que poder vivir en un país sin violencia aunque exista un presidente que diga que 'la violencia no existe' o que es 'marketing feminista'. Que quede claro: la violencia de género SÍ existe y NO tiene color político", concluyó el comunicado.

El comunicado de mujeres del Frente Renovador llamó la atención considerando la cercanía partidaria con Fernández, ya que es el espacio que lidera el excandidato a presidente Sergio Massa, quien pretendía ser su sucesor.

El propio exmandatario se sumó en 2015 para apuntalar la candidatura peresiencial de Massa en aquel año. Nueve años más tarde, la relación parece fracturada y desde el espacio apuntaron contra el exmandatario luego de que se hiciera pública la supuesta violencia de género que habría ejercido contra Yáñez.

Mayra Mendoza: "Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia"

La declaración de las mujeres del espacio que lidera Sergio Massa tuvo lugar después del descargo de la intendenta de Quilmes y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza, quien disparó contra el expresidente y aseguró que "tiene todas las características de poder haber ejercido la violencia de género".

En diálogo con Página/12 desde México, donde formó parte de la comitiva que acompañó a Cristina Kirchner a cerrar el curso internacional organizado por el partido de AMLO, afirmó que es necesario que "la Justicia investigue, pero en serio, no como se está haciendo con la causa por el asesinato de Cristina Kirchner".

"Dado el perfil de Alberto Fernandez, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", explicó la jefa comunal.

Luego, remarcó: "Que se sepa la verdad de lo que pasó, que no se use este tema para tapar el desastre económico de Milei, como creo que está pasando".

"Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así", concluyó Mendoza.

