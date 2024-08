Mayra Mendoza: “Alberto Fernández tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó contra el expresidente Alberto Fernández luego de que la Justicia encontrara mensajes de la ex primera dama, Fabiola Yañez, que supuestamente serían testimonio de situaciones de violencia física ejercidas por su entonces pareja mientras vivían en la Quinta de Olivos. Su reacción es la primera dentro del kirchnerismo

“Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”, aseguró en diálogo con Página/12. Lo hizo desde México, donde fue parte de la comitiva que acompañó a Cristina Kirchner a cerrar el curso internacional organizado por el partido de AMLO.

De todos modos, insistió que es necesario que "la Justicia investigue, pero en serio, no como se está haciendo con la causa por el asesinato de Cristina Kirchner".

"Dado el perfil de Alberto Fernandez, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", expresó la jefa comunal.

"Que se sepa la verdad de lo que pasó, que no se use este tema para tapar el desastre económico de Milei, como creo que está pasando", agregó a ese medio.

"La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos", aclaró y destacó: "Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así".

La denuncia de violencia de género que pesaría sobre Alberto Fernández

Fue a raíz de la investigación de la llamada "Causa Seguros" que se habrían encontrado mensajes en el celular de María Cantero (la secretaria privada de Fernández) provenientes de Fabiola Yañez. Según trascendió en las últimas horas, el contenido de los mensajes probaría hechos de violencia de género perpetrados por el expresidente hacia la ex primera dama.

Según publicó el diario Clarin "en el teléfono habría cuatro fotos de la ex primera dama, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado por supuestos golpes y otra con visibles moretones en todo el costado derecho del tronco, con las costillas y la axila amoratadas de ese lado". "La justicia también tendría en su poder un video en el que se vería una persona identificable como Fernández en una supuesta actitud violenta hacia su pareja", agregó el matutino.

De acuerdo a la investigación que revela el medio, el juez Julián Ercolini se comunicó vía Zoom con Fabiola Yañez y le preguntó si quería hacer la denuncia. A lo que la expareja del expresidente respondió "que no tenía intenciones de viajar al país para hacer la denuncia".

El abogado de Yañez, Juan Pablo Floribello, dijo que los dos protagonistas niegan la existencia de golpes. En cambio, hablan de una “fuerte discusión”. En Alguien tiene que decirlo, por Radio Mitre, el abogado de la ex Primera Dama, reveló que Yáñez le había dicho: “No quiero seguir con esto, me hace mal, tengo un problema de depresión en este momento”. A su vez, le aseguró: “No hubo tema de violencia, no quiero hacer ninguna denuncia”.

RB/fl