Tras la denuncia del supuesto maltrato a Fabiola Yañez, desde el entorno de Alberto Fernández hablan de infamia

"Es una infamia. Se ha operado una información y tergiversado todo", fue una de las primeras repuestas en el entorno de Alberto Fernández sobre la noticia del supuesto maltrato a Fabiola Yáñez. El tema explotó y, aunque el expresidente mantiene el silencio, comenzó a trascender cuál es su versión de esta historia. En primer lugar, sus allegados se encargaron de aclarar que es un "tema cerrado": dicen que el juez federal Julián Ercolini decidió hace aproximadamente dos meses que éste asunto se tratara por separado de la causa de los seguros y que mantuvo una audiencia con la ex Primera Dama, en la que ella se negó a presentar una denuncia. Repiten que el magistrado actuó "con buen criterio" y apuntan contra Clarín: "Esto es un vuelto".



Denuncian un supuesto caso de violencia género de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez

Por ahora, Yáñez se mantiene en silencio, aunque sí habló su abogado, Juan Pablo Fioribello con Infobae. Su versión está alineada a lo que cuentan en el entorno de Fernández. "El juez le ofreció hacer una denuncia, pero ella no quiso. Aclaro que yo no vi fotos vinculadas con violencia ni me consta que estén en la causa. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente, no obstante lo cual le dio intervención a la Oficina de Violencia Doméstica", aseguró.

Noticia en desarrollo...