Denuncian un supuesto caso de violencia género de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez

La llamada "Causa Seguros", que investiga el manejo de los seguros de dependencias públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, arrojó una nueva mala noticia para el expresidente. La Justicia habría encontrado mensajes en el celular de María Cantero (la secretaria privada de Fernández) provenientes de Fabiola Yañez . Según trascendió en las últimas horas, el contenido de los mensajes probaría hechos de violencia de género perpetrados por el expresidente hacia la ex primera dama.

Según publicó el diario Clarin "en el teléfono habría cuatro fotos de la ex primera dama, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado por supuestos golpes y otra con visibles moretones en todo el costado derecho del tronco, con las costillas y la axila amoratadas de ese lado". "La justicia también tendría en su poder un video en el que se vería una persona identificable como Fernández en una supuesta actitud violenta hacia su pareja", agregó el matutino.

El gobierno de Maduro cuestionó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández: "Traicionaron el legado de Kirchner, de Perón y a su pueblo"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo a la investigación que revela el medio, el juez Julián Ercolini se comunicó vía Zoom con Fabiola Yañez y le preguntó si quería hacer la denuncia. A lo que la expareja del expresidente respondió "que no tenía intenciones de viajar al país para hacer la denuncia".

El abogado de Yañez, Juan Pablo Floribello, dijo que los dos protagonistas niegan la existencia de golpes. En cambio, hablan de una “fuerte discusión”. En Alguien tiene que decirlo, por Radio Mitre, el abogado de la ex Primera Dama, reveló que Yáñez le había dicho: “No quiero seguir con esto, me hace mal, tengo un problema de depresión en este momento”. A su vez, le aseguró: “No hubo tema de violencia, no quiero hacer ninguna denuncia”.

Mientras tanto, Alberto Fernández se ha mantenido en silencio sobre el tema, al igual que la mayor parte del peronismo, al menos hasta el momento de publicación de esta nota.

Repercusiones políticas sobre el caso

La que sí habló fue la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. En diálogo con Página 12, la referente del kirchnerismo bonaerense señaló que “la violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos”.

“Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa y después la culpó de eso, lo creo posible“, dijo la jefa de comunal de Quilmes e insistió que Fernández tiene “características típicas de círculos de violencia”: “Esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también se expresó sobre el tema. “Es otra prueba de la hipocresía de género, es decir, crearon el Ministerio de la Mujer con 1000 empleados donde trabajaban 70; se incrementaron los femicidios, cobraban fortunas y no trabajaba nadie y no se solucionó absolutamente nada”, dijo el ministro este domingo, en una entrevista radial en el programa Gambito de Datos por Radio con Vos.

FL/ff