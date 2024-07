Fernández le reclamó a Maduro que muestre actas electorales: "Si ganó, no entiendo por qué no las hace públicas"

El expresidente Alberto Fernández sugirió este martes que Nicolás Maduro debería publicar las actas electorales para demostrar que ganó las elecciones presidenciales del domingo en medio de cuestionamientos internacionales sobre sus anunciada reelección.

"Creo que el gobierno de Venezuela cometió un error", dijo Fernández en entrevista con el programa Modo Fontevecchia (Radio Perfil). "Lo que no entiendo es, ¿por qué no muestran las evidencias de su triunfo? ¿Por qué no las hacen públicas? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué cuando todos le estamos pidiendo que muestren las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar respuesta todavía sobre las actas?"

"Ahora dicen que van a publicar las actas y va a haber una nueva discusión sobre si esas actas son reales o fueron adulteradas", agregó Fernández. "Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente, y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico".

Venezuela celebró el domingo unas cuestionadas elecciones tras las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor. Tras horas de incertidumbre , el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), de línea oficialista, le dio la victoria a Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del principal candidato opositor, Edmundo González.

"Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más rigurosos y seguros del mundo, con un sistema de doble constancia", explicó Fernández: "Uno vota en una máquina que emite un comprobante en papel, el cual se guarda para asegurar que el conteo electrónico coincida con el papel. A pesar de que el conteo digital es más rápido, el resultado se demoró más de lo esperado y se anunció de manera global, sin desglosarlo por estado o municipio, y sin dar a conocer las actas".

El exmandatario había sido convocado como veedor de la elección por el Consejo Electoral venezolano, no viajó, según explicó, "porque el Gobierno venezolano me hizo saber que dudaba de mi imparcialidad, ya que hice una declaración semejante a las de Lula, diciendo que en una democracia el que gana, gana y el que pierde, pero que hay que aceptarlo. Entonces, eso fue visto por el oficialismo como una conspiración entre Lula y yo".

La mayoría de las encuestas favorecían a la oposición, liderada por María Corina Machado, que denuncia un fraude, y dijo tener "cómo probar la verdad" de la elección que asegura ganó González. Machado asegura tener en su poder copias del 73% de las actas de escrutinio que prueban el supuesto fraude, y proyectó una victoria de González con 6,27 millones de votos frente a 2,75 millones de Maduro.

La difusión de las actas de votación también es una petición de la comunidad internacional que cuestiona la reelección de Maduro, incluidos sus países vecinos Colombia y Brasil, y Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que las elecciones sufrieron "la manipulación más aberrante", en un comunicado de la oficina de su secretario general Luis Almagro.

En la entrevista, Alberto Fernández criticó la postura del presidente Javier Milei respecto a lo sucedido en Venezuela: "Milei tiene que entender que aquí no se trata de una lucha entre marxismo y libertad, como él sugiere. Como comunidad internacional, lo que realmente importa es que Venezuela recupere la convivencia democrática". Y comparó: "No se le escuchó a Lacalle Pou insultar en redes sociales como lo ha hecho el presidente argentino".

